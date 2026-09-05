“Me hacían pasar por doctora y les metíamos miedo”: exempleada revela como operaba Nueva Med

Lorena Lazo llegó a <b>Nueva Med</b> buscando trabajo como <b>enfermera</b>, pero la plaza que esperaba encontrar ya estaba ocupada.En aquella entrevista, realizada junto a otras ocho mujeres, le ofrecieron convertirse en asesora de ventas, un puesto para el que no tenía experiencia, aunque le aseguraron que recibiría capacitación.El lugar, recuerda, lucía lujoso y acogedor, además de que la oferta económica terminó por convencerla.“Nos dijeron que el salario base era de L8 mil lempiras más comisiones, que podíamos hacer hasta L40 mil y con eso nos enrolaron a todas”, recordó.Lazo, enfermera de profesión, aseguró que sus conocimientos sobre salud fueron utilizados para una labor que tenía como objetivo convencer a las personas de comprar tratamientos, cuya eficacia desconocía.“Me hacían pasar por la doctora para darles información, hacerles y leerles el examen a las personas, a los pacientes”, relató.Pero lo que terminó por hacerla cuestionar su permanencia en la clínica fueron las instrucciones que, según cuenta, recibía para conseguir que las personas aceptaran los tratamientos. “Nos decían que les metiéramos miedo a los pacientes”, contó.Lorena Lazo (nombre ficticio para proteger su identidad) accedió a otorgar una entrevista a EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium luego de la publicación de la serie periodística “<b><a href="https://www.laprensa.hn/premium/especiales/estafas-medicas">Estafas Médicas</a></b>”.La joven trabajó durante un corto período en Nueva Med y decidió contar lo que observó y las indicaciones que recibió mientras estuvo dentro de la <b>clínica</b>.