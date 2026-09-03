CMH advierte que médicos en clínicas que engañan a pacientes pueden perder la licencia

Declaraciones

Frente a los hallazgos de la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus sobre la red de clínicas operada por colombianos que engaña a pacientes con diagnósticos falsos, el Colegio Médico de Honduras (CMH) optó por marcar distancia, pero aseguró que le corresponde a los órganos de justicia actuar.

Su presidente, Samuel Santos, dejó claro que no le compete a su institución porque "el Colegio Médico de Honduras solo puede proceder a investigar a aquellos que son médicos certificados por el Colegio Médico".

Aseguró que en caso de que se compruebe que son profesionales colegiados, entonces "el Colegio Médico le puede quitar la licencia... pero, le reitero, eso no está ocurriendo".

Consultado sobre el modus operandi de estas clínicas que utilizan a personas para hacerse pasar por médicos para engañar a pacientes, no negó que pudiera ocurrir, pero lo presentó como un mal regional al que Honduras simplemente se sumó: "esto se está dando en todos los países... en México, Guatemala, El Salvador".

Para explicar por qué su gremio no interviene, ejemplificó que "aquí una cipota pinta uñas y se pone un scrub (uniforme que usa el personal de salud); todo el mundo se disfraza de médico y aquí nadie pone orden en eso".

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El presidente del CMH reconoció que la ley hondureña es clara sobre médicos extranjeros, pues "deben presentar sus diplomas al Colegio Médico de Honduras, no ejercer más de 90 días y no cobrar por los servicios". Admitió que, de confirmarse que los operadores colombianos son médicos, "estarían cometiendo un delito mayor".

Consultado sobre qué debe hacer la ciudadanía para no caer en el engaño, Santos dijo que "si me van a encontrar en un centro comercial y yo caigo en la trampa, soy víctima, pero también estoy cayendo en una situación en la que yo debo poner un poquito de sentido común".

Sobre quién debería vigilar que esto no ocurra, apuntó que "los órganos investigativos del Estado, la Fiscalía, porque este es un delito de índole común y es criminal".

También mencionó una eventual responsabilidad municipal por los permisos otorgados, sin comprometer a su gremio en ninguna verificación.

En ningún momento de la entrevista el presidente del Colegio Médico anunció una acción concreta de la institución —ni alerta a colegiados, ni denuncia formal, ni coordinación con autoridades sanitarias— más allá de reiterar que solo actuaría si el implicado resultara ser uno de sus propios miembros.

Equiparó el caso con personas que se disfrazan de policía para delinquir, y hasta cuestionó el oficio del propio periodista que lo entrevistó, poniendo en duda, sin argumentos, que era licenciado, bajo el argumento que "no todo el que se disfraza de una profesión lo es".