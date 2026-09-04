Instan a afectados denunciar las clínicas que emitían falsos diagnósticos

Este equipo de investigación tuvo acceso a testimonios, documentos y, además, se <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/cirrosis-cancer-diagnostico-nueva-med-periodistas-infiltrados-FC31880432" target="_blank">infiltró en Nueva Med </a>y Medisan para evidenciar cómo a través de llamadas al azar o captando gente en centros comerciales los enganchaban con consultas gratis.Una vez ahí, los sometían a un examen con un aparato sin sustento científico —presentado como un analizador capaz de detectar enfermedades— que arrojaba diagnósticos alarmantes, desde hígado graso hasta riesgo de cáncer.