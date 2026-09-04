Es falso que militares cambiarán por la fuerza contadores por medidores prepagos

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que afirma que, en las próximas semanas, militares acompañarán el reemplazo obligatorio de los contadores de energía eléctrica en las viviendas para instalar medidores prepagos. La publicación sostiene, además, que las familias que se opongan al cambio serán obligadas por militares a permitir la sustitución de los equipos. Sin embargo, esto es falso. No existen registros en medios de comunicación ni en fuentes oficiales de que militares realizarán cambios de contadores por medidores prepagos. Además, una fuente de la Enee confirmó a LA PRENSA Verifica que la estatal no autorizó esa medida. “En unas semanas empiezan a cambiar contadores, QUIERAS O NO! Con la ayuda de MILITARES se realizará el reemplazo de CONTADORES para instalar LOS NUEVOS PREPAGOS, después que el PARTIDO LIBERAL votará a favor de privatizar la ENEE. El primer paso será reemplazar los contadores para el sistema prepago atravez de tarjetas. Las familias que se pongan a este cambio serán forzadas a través de los militares”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 3 de septiembre de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La narrativa sobre la supuesta instalación de contadores prepagos en Honduras ha circulado desde antes de la aprobación de la Ley de Justicia Energética. En mayo y junio de 2026, mientras se discutían cambios al subsector eléctrico, EH Verifica desmintió publicaciones que aseguraban que la Enee implementaría este sistema en los hogares hondureños. El tema volvió a viralizarse después de que el Congreso Nacional aprobara, el 31 de agosto de 2026, la Ley de Justicia Energética, una reforma que reorganiza la Enee y establece cambios en diferentes áreas del sistema eléctrico. El proyecto fue aprobado en tercer y último debate, con el respaldo de 78 diputados: 49 del Partido Nacional y 29 del Partido Liberal. La nueva normativa sí contempla cambios relacionados con la medición de energía. El artículo 33 establece que la Enee deberá implementar programas de medición inteligente, telemedición y monitoreo remoto para detectar, prevenir y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema eléctrico. Sin embargo, esa disposición no establece la implementación de un sistema de energía prepago.

Medida falsa

Un rastreo en Google con las palabras clave “Cambio + contadores prepago + militares + Honduras” no localizó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que evidencien esa medida. Cabe aclarar que la Enee es la institución responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país, incluido la instalación de contadores. Al realizar una pesquisa en el sitio web oficial y en las cuentas de X, Facebook e Instagram de la Enee, no se encontró ningún anuncio relacionado con la participación de militares. Del mismo modo, un rastreo en el sitio web de la Policía Militar y en las redes sociales (Facebook, Instagram y X) de la institución no localizó información sobre un supuesto operativo de este tipo. En todo caso, Katty Serrano, encargada de Comunicaciones de la Enee, confirmó a LA PRENSA Verifica que la estatal no autorizó a militares para aplicar esa medida. “No corresponde a una noticia real ni a declaraciones emitidas por la institución”, aclaró Serrano.

Narrativa desmentida