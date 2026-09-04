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USAP recibe a Stephen M. R. Covey y reafirma casi medio siglo de liderazgo en innovación educativa

El experto y autor de “La velocidad de la confianza”, destacó cómo ésta puede agilizar la toma de decisiones, fortalecer la colaboración y generar condiciones para impulsar la innovación

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 15:36 -
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USAP recibe a Stephen M. R. Covey y reafirma casi medio siglo de liderazgo en innovación educativa

Stephen M. R. Covey, referente mundial en liderazgo y autor del bestseller: La velocidad de la confianza, compartió con la comunidad universitaria de USAP la conferencia “Confianza e Innovación: El Acelerador Oculto”, enfocada en el papel de la confianza como impulsora del liderazgo y la innovación.

 Fotos: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad de San Pedro Sula® (USAP) recibió a Stephen M. R. Covey, referente mundial en liderazgo y autor de La velocidad de la confianza, quien impartió la conferencia «Confianza e Innovación: El Acelerador Oculto». El encuentro marcó el inicio de un nuevo período académico y reafirmó el compromiso institucional de acercar a su comunidad a ideas capaces de transformar personas, organizaciones y sociedades.

Estudiantes, docentes, colaboradores e invitados especiales se congregaron en el Auditorio Jorge Emilio Jaar para reflexionar sobre la confianza como fundamento del liderazgo, catalizador de la innovación y ventaja estratégica ante los desafíos de un entorno en permanente transformación.

El Auditorio Jorge Emilio Jaar fue el escenario de este encuentro que reunió a estudiantes, docentes, colaboradores e invitados especiales, como parte de las actividades con las que USAP da la bienvenida a un nuevo período académico.

El Auditorio Jorge Emilio Jaar fue el escenario de este encuentro que reunió a estudiantes, docentes, colaboradores e invitados especiales, como parte de las actividades con las que USAP da la bienvenida a un nuevo período académico.

“En USAP buscamos acercar a nuestros estudiantes a experiencias que amplíen su formación y les permitan aprender de referentes de alcance internacional. Recibir a Stephen M. R. Covey representa una oportunidad para iniciar este período poniendo sobre la mesa temas como la confianza, el liderazgo y la innovación, fundamentales para desenvolverse y generar impacto en un entorno en constante transformación”, expresó el Dr. Senén Villanueva Henderson, rector de la Universidad de San Pedro Sula.

La confianza: el acelerador que transforma

Durante su intervención, Covey explicó cómo la confianza influye en las relaciones, el liderazgo y el desempeño organizacional. Destacó que, cuando se convierte en una práctica cotidiana, facilita la colaboración, agiliza la toma de decisiones y crea condiciones propicias para innovar.

Su visita acercó a la comunidad universitaria a conocimientos de alcance global y a herramientas aplicables más allá del aula, en sintonía con las competencias humanas y profesionales que demanda el mundo contemporáneo.

Estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula participaron en la conferencia de Stephen M. R. Covey, como parte de las experiencias que USAP impulsa para complementar su formación académica y acercarlos a referentes internacionales en liderazgo e innovación.

Estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula participaron en la conferencia de Stephen M. R. Covey, como parte de las experiencias que USAP impulsa para complementar su formación académica y acercarlos a referentes internacionales en liderazgo e innovación.

Casi medio siglo de innovación educativa

La conferencia se integra a una historia de innovación permanente que USAP ha construido durante casi medio siglo. Desde su fundación en 1977 como la primera universidad privada de Honduras, la institución ha evolucionado de forma continua para ampliar el acceso, elevar la calidad académica y responder con visión de futuro a las necesidades del país.

Hoy, esa vocación se proyecta globalmente mediante la unión estratégica con Arizona State University® (ASU), que incorpora contenidos, metodologías y oportunidades internacionales para enriquecer la preparación de los estudiantes y acelerar la transformación educativa.

La licenciada Karina Castejón de Jaar, miembro del Consejo de Administración de la Universidad de San Pedro Sula, hizo entrega de un reconocimiento especial a Stephen M. R. Covey, en agradecimiento por su participación y valioso aporte a la comunidad universitaria de USAP.

La licenciada Karina Castejón de Jaar, miembro del Consejo de Administración de la Universidad de San Pedro Sula, hizo entrega de un reconocimiento especial a Stephen M. R. Covey, en agradecimiento por su participación y valioso aporte a la comunidad universitaria de USAP.

La presencia de Stephen M. R. Covey da continuidad a ese recorrido: conecta a la comunidad USAP con ideas de vanguardia, impulsa una cultura de liderazgo basada en la confianza y estimula nuevas formas de aprender, colaborar y crear valor.
Con iniciativas como esta, USAP honra el legado construido desde 1977 y lo proyecta hacia el futuro, formando profesionales preparados para competir, liderar y generar un impacto positivo en Honduras y el mundo.

Acerca de la Universidad De San Pedro Sula®

Fundada el 15 de noviembre de 1977, USAP® es la primera universidad privada de Honduras. A lo largo de casi medio siglo, ha innovado de manera permanente para ampliar el acceso, elevar la calidad de la educación superior y responder a las transformaciones del entorno. Actualmente ofrece más de 30 programas de pregrado, posgrado y técnicos, además de certificaciones para el desarrollo profesional. www.usap.edu

Estudiantes y colaboradores de la Universidad de San Pedro Sula tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con Stephen M. R. Covey, planteando preguntas y compartiendo reflexiones durante un espacio de diálogo como parte de la conferencia.

Estudiantes y colaboradores de la Universidad de San Pedro Sula tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con Stephen M. R. Covey, planteando preguntas y compartiendo reflexiones durante un espacio de diálogo como parte de la conferencia.

Sobre Arizona State University® (Asu)

Arizona State University desarrolla un modelo universitario orientado al impacto social y la inclusión, con investigación aplicada que busca contribuir al bien público y al desarrollo económico y cultural de sus comunidades. www.asu.edu

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