Dos trabajadores mueren al colapsar una antena de radio en Comayagua

Comayagua. Dos trabajadores perdieron la vida al caer desde una torre mientras desinstalaban una antena en el barrio Lourdes, en el municipio de Comayagua.

Las víctimas fueron identificadas como Edwin Mendoza y Wilmer Velásquez, ambos originarios de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

De acuerdo con datos preliminares, un equipo especializado en el desmantelamiento de estructuras metálicas se trasladó ayer domingo a la zona para realizar labores correspondientes en una antena de radio de considerable altura. Sin embargo, una falla que aún no ha sido determinada habría provocado el colapso de la estructura mientras los hombres descendían.

El impacto provocó que la estructura y dos trabajadores cayeran primero sobre el techo de una vivienda y terminaran finalmente en el patio de la propiedad. Tras percatarse de lo ocurrido, algunos residentes del sector alertaron de inmediato a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911.