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Dos trabajadores mueren al colapsar una antena de radio en Comayagua

Las víctimas fueron identificadas como Edwin Mendoza y Wilmer Velásquez, ambos originarios de Tegucigalpa, Francisco Morazán

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 06:30 -
  • Redacción La Prensa
Dos trabajadores mueren al colapsar una antena de radio en Comayagua

Los dos hombres habrían perdido la vida de forma inmediata a causa de la gravedad del impacto.

Comayagua. Dos trabajadores perdieron la vida al caer desde una torre mientras desinstalaban una antena en el barrio Lourdes, en el municipio de Comayagua.

Las víctimas fueron identificadas como Edwin Mendoza y Wilmer Velásquez, ambos originarios de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

De acuerdo con datos preliminares, un equipo especializado en el desmantelamiento de estructuras metálicas se trasladó ayer domingo a la zona para realizar labores correspondientes en una antena de radio de considerable altura. Sin embargo, una falla que aún no ha sido determinada habría provocado el colapso de la estructura mientras los hombres descendían.

El impacto provocó que la estructura y dos trabajadores cayeran primero sobre el techo de una vivienda y terminaran finalmente en el patio de la propiedad. Tras percatarse de lo ocurrido, algunos residentes del sector alertaron de inmediato a las autoridades a través de una llamada al Sistema Nacional de Emergencia 911.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos, donde constataron el colapso de la imponente estructura metálica y evaluaron los daños materiales en la vivienda.

Lamentablemente, al momento de brindar la atención médica inicial, los socorristas confirmaron que ambos hombres habían perdido la vida de forma inmediata a causa de la gravedad del impacto.

Las autoridades policiales y de investigación se hicieron presentes en la escena para iniciar las indagaciones. Corresponderá a los peritos determinar las circunstancias exactas y posibles responsabilidades en torno a este trágico accidente laboral.

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