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Médicos van a asambleas por retraso en pago de salarios

El Colegio Médico de Honduras afirmó que el gremio perdió la confianza en el Gobierno debido al incumplimiento de acuerdos, principalmente por los salarios atrasados y la asignación de plazas

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 22:19 -
  • Redacción La Prensa
Médicos van a asambleas por retraso en pago de salarios

El Colegio Médico convocó al gremio a asambleas informativas a nivel nacional a partir de este lunes 7 de septiembre.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras.-

Ante los atrasos en el pago de salarios y la falta de asignación de plazas, el Colegio Médico de Honduras (CMH) anunció que a partir de este lunes 7 de septiembre comenzará asambleas informativas a nivel nacional.

Samuel Santos, presidente del gremio, advirtió que la medida se mantendrá mientras las autoridades no cumplan con el pago de los salarios pendientes y con la asignación de las plazas contempladas en el Decreto 47-2020.

Santos sostuvo que el CMH ha perdido la confianza en el Gobierno debido a los reiterados incumplimientos y aseguró que la deuda salarial con algunos médicos ya acumula ocho meses.

El dirigente explicó que la problemática se arrastra desde febrero y recordó que entre marzo y mayo sostuvo reuniones con viceministros de Salud, con quienes se alcanzaron acuerdos para cancelar los salarios adeudados. Sin embargo, afirmó que esos compromisos no fueron cumplidos.

Indicó que el pasado 10 de junio el gremio sostuvo un nuevo encuentro con funcionarios en Casa Presidencial, donde nuevamente recibió el compromiso de que se procedería con la cancelación de los salarios adeudados, mientras que en agosto les hicieron la misma promesa.

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A los pagos pendientes se suma la cancelación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la bienal y la asignación de plazas para los médicos contemplados en el Decreto 47-2020.

El diputado Carlos Umañana lamentó esta situación y advirtió que esta semana “será caótica y no por culpa de los médicos, será así porque simple y sencillo.... se perdió la credibilidad, se violó la confianza, se incumplió la firma”.

Umaña también cuestionó el desabastecimiento en hospitales.

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