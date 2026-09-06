IP alista para noviembre la entrega de placas vehiculares con chip

Tegucigalpa, Honduras.-

El Instituto de la Propiedad (IP) informó que a partir de noviembre comenzará la entrega de nuevas placas vehiculares, luego de adjudicar un contrato valorado en 77.6 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 2,083 millones de lempiras. La contratación incluye el diseño, fabricación, operación y suministro de kits de placas, así como la puesta en marcha de sistemas tecnológicos de lectura mediante identificación por radiofrecuencia (RFID). El contrato, consignado en el acuerdo CD-IP No. 005-2026 y al que tuvo acceso este medio, fue firmado el 13 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029. Como parte del proyecto, está previsto el suministro de 2.9 millones de kits de placas, cantidad con la que se busca atender las necesidades del parque vehicular hondureño hasta 2030.

El acuerdo fue suscrito entre el Instituto de la Propiedad y el Consorcio Tönnjes, conformado por Tönnjes C.A.R.D. Latinamerica, S.A.; Tönnjes C.A.R.D. International GmbH; y Sistemat S.A. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El estudio de mercado que sirvió de respaldo para la adquisición establece que Honduras acumula un déficit superior a 830,000 vehículos sin placas metálicas oficiales. Otro de los cambios contemplados es la sustitución del código QR como principal mecanismo de identificación electrónica. En su lugar, el sistema utilizará tecnología RFID UHF pasiva, mediante la incorporación de un chip tanto en las placas como en las calcomanías, el cual podrá ser detectado en puntos de control sin que una cámara tenga que enfocar directamente la etiqueta. El acuerdo de compra analizado por este rotativo aclara que, si una placa no coincide con la información de la calcomanía o del registro, los lectores podrán detectar la irregularidad y generar una alerta ante una posible clonación o alteración de la identificación del vehículo.

Luis Torres, director del IP, aseguró que trabajan con varias instituciones encargadas de la identificación vehicular para definir los lugares donde estarán los puntos de control que realizarán las lecturas. Afirmó que en octubre iniciará este proceso y que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) será la encargada de la integración de los lectores y la homologación de los equipos. "Estamos avanzando para que en el mes de noviembre se comience con la entrega de las primeras placas", dijo Torres.

Fábrica de placas