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IP alista para noviembre la entrega de placas vehiculares con chip

El proyecto contempla el suministro de 2.9 millones de kits de placas para cubrir el parque vehicular hondureño hasta el 2030. Además, se incluye la instalación de una planta de fabricación de placas

  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 21:48 -
  • Redacción La Prensa
IP alista para noviembre la entrega de placas vehiculares con chip

Honduras acumula un déficit superior a 830,000 vehículos sin placas metálicas oficiales.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.-

El Instituto de la Propiedad (IP) informó que a partir de noviembre comenzará la entrega de nuevas placas vehiculares, luego de adjudicar un contrato valorado en 77.6 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 2,083 millones de lempiras.

La contratación incluye el diseño, fabricación, operación y suministro de kits de placas, así como la puesta en marcha de sistemas tecnológicos de lectura mediante identificación por radiofrecuencia (RFID).

El contrato, consignado en el acuerdo CD-IP No. 005-2026 y al que tuvo acceso este medio, fue firmado el 13 de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029.

Como parte del proyecto, está previsto el suministro de 2.9 millones de kits de placas, cantidad con la que se busca atender las necesidades del parque vehicular hondureño hasta 2030.

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El acuerdo fue suscrito entre el Instituto de la Propiedad y el Consorcio Tönnjes, conformado por Tönnjes C.A.R.D. Latinamerica, S.A.; Tönnjes C.A.R.D. International GmbH; y Sistemat S.A.

El estudio de mercado que sirvió de respaldo para la adquisición establece que Honduras acumula un déficit superior a 830,000 vehículos sin placas metálicas oficiales.

Otro de los cambios contemplados es la sustitución del código QR como principal mecanismo de identificación electrónica.

En su lugar, el sistema utilizará tecnología RFID UHF pasiva, mediante la incorporación de un chip tanto en las placas como en las calcomanías, el cual podrá ser detectado en puntos de control sin que una cámara tenga que enfocar directamente la etiqueta.

El acuerdo de compra analizado por este rotativo aclara que, si una placa no coincide con la información de la calcomanía o del registro, los lectores podrán detectar la irregularidad y generar una alerta ante una posible clonación o alteración de la identificación del vehículo.

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Luis Torres, director del IP, aseguró que trabajan con varias instituciones encargadas de la identificación vehicular para definir los lugares donde estarán los puntos de control que realizarán las lecturas.

Afirmó que en octubre iniciará este proceso y que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) será la encargada de la integración de los lectores y la homologación de los equipos.

"Estamos avanzando para que en el mes de noviembre se comience con la entrega de las primeras placas", dijo Torres.

El Gobierno de Honduras tendrá un plazo máximo de seis meses desde la firma del contrato para poner en funcionamiento la fábrica.

El Gobierno de Honduras tendrá un plazo máximo de seis meses desde la firma del contrato para poner en funcionamiento la fábrica.

 (Foto: LA PRENSA)
Empresa alemana fabricará placas vehiculares en Honduras

Fábrica de placas

El contrato también contempla la instalación de una planta para fabricar placas. El Instituto de la Propiedad tendrá un plazo máximo de seis meses desde la firma del contrato para poner en funcionamiento la fábrica que realizará los identificadores vehiculares.

La decisión responde, entre otras razones, a la necesidad de atender la demanda y el crecimiento del parque vehicular, que el estudio estima en unos 110,000 carros y 200,000 motocicletas cada año.

Para hacer frente a ese volumen, la planta deberá trabajar de forma continua, con una producción de 24 horas al día, los siete días de la semana.

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