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Una silla lanzada al escenario marca la coronación de Miss Panamá

La coronación de Gabriela González del Valle quedó marcada por el lanzamiento de una silla y el desmayo de una candidata.

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 14:53 -
  • Redacción web
Una silla lanzada al escenario marca la coronación de Miss Panamá

La nueva Miss Universe Panamá Gabriela Lineth González del Valle inicia ahora su preparación internacional.

 Foto Instagram

La gala de Miss Universe Panamá 2026, celebrada en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, terminó envuelta en controversia tras un inesperado incidente que opacó la coronación de Gabriela Lineth González del Valle, representante de Chiriquí.

La joven, de 20 años y estudiante de Medicina, fue anunciada como ganadora del certamen la noche del sábado 5 de septiembre, imponiéndose sobre Emily Barahona, representante de La Chorrera, quien recibió el título de virreina.

Sin embargo, segundos antes de que González del Valle recibiera oficialmente la corona, una persona del público lanzó una silla hacia el escenario. El objeto cayó frente a la nueva soberana, sin llegar a impactarla, pero generó alarma entre los asistentes y televidentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la silla atraviesa el aire y se desploma a escasos centímetros de la ganadora. La escena rápidamente se viralizó y desató indignación en plataformas digitales.

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Los usuarios exigieron que se identifique al responsable del acto, al que calificaron como un comportamiento violento e inaceptable. “Esto es violencia”, “Que se haga responsable” y “Saquen a la luz al que lo hizo” fueron algunos de los comentarios más compartidos.

Hasta el cierre de esta nota, la organización de Miss Universe Panamá no había emitido un comunicado oficial sobre el incidente ni confirmó si la persona involucrada fue detenida o sancionada.

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Se desmaya candidata a Miss Universe Panamá 2026 en pleno escenario

La gala también estuvo marcada por otro episodio inesperado: Ilanith Ávila, representante de Los Santos, se desmayó en plena pasarela de traje de noche, lo que obligó a suspender temporalmente el evento antes del anuncio del Top 7.

A pesar de los contratiempos, González del Valle recibió la banda y se comprometió a representar a Panamá en Miss Universo 2026, programado para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

Lo que debía ser una noche de celebración para Chiriquí terminó generando debate nacional sobre la seguridad en eventos masivos y el comportamiento del público en certámenes de belleza.

Nota: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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