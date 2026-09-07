Una silla lanzada al escenario marca la coronación de Miss Panamá

La gala de Miss Universe Panamá 2026, celebrada en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, terminó envuelta en controversia tras un inesperado incidente que opacó la coronación de Gabriela Lineth González del Valle, representante de Chiriquí.

La joven, de 20 años y estudiante de Medicina, fue anunciada como ganadora del certamen la noche del sábado 5 de septiembre, imponiéndose sobre Emily Barahona, representante de La Chorrera, quien recibió el título de virreina.

Sin embargo, segundos antes de que González del Valle recibiera oficialmente la corona, una persona del público lanzó una silla hacia el escenario. El objeto cayó frente a la nueva soberana, sin llegar a impactarla, pero generó alarma entre los asistentes y televidentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la silla atraviesa el aire y se desploma a escasos centímetros de la ganadora. La escena rápidamente se viralizó y desató indignación en plataformas digitales.

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