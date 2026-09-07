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Hallan muerta a niña de cinco años en río Chamelecón

La pequeña había sido reportada como desaparecida, su cuerpo sin vida fue hallado en el río Chamelecón

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 14:08 -
  • Redacción La Prensa
Hallan muerta a niña de cinco años en río Chamelecón

La niña fue identificada como Isabella de cinco años de edad.

Copán, Honduras. La búsqueda de una niña de cinco años, reportada como desaparecida en la comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia, Copán, terminó con un desenlace fatal, luego de que equipos de rescate localizaran su cuerpo sin vida en el río Chamelecón.

La menor, identificada como Isabella, había sido reportada como desaparecida, situación que movilizó a familiares y habitantes de la zona, quienes participaron en las labores de búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.

Después de varias horas de búsqueda, los equipos de rescate localizaron a la niña en el afluente. De acuerdo con información preliminar, la menor habría perdido la vida por ahogamiento.

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El hallazgo provocó consternación entre los habitantes de la comunidad, mientras familiares y personas cercanas expresaron su pesar ante la tragedia.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que la niña llegó al río. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido.

La muerte de la menor ha causado profunda tristeza en la comunidad de Chalmeca, mientras sus familiares enfrentan la pérdida de la pequeña.

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