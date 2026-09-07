Hallan muerta a niña de cinco años en río Chamelecón

Copán, Honduras. La búsqueda de una niña de cinco años, reportada como desaparecida en la comunidad de Chalmeca, Nueva Arcadia, Copán, terminó con un desenlace fatal, luego de que equipos de rescate localizaran su cuerpo sin vida en el río Chamelecón.

La menor, identificada como Isabella, había sido reportada como desaparecida, situación que movilizó a familiares y habitantes de la zona, quienes participaron en las labores de búsqueda con la esperanza de encontrarla con vida.

Después de varias horas de búsqueda, los equipos de rescate localizaron a la niña en el afluente. De acuerdo con información preliminar, la menor habría perdido la vida por ahogamiento.