Droga decomisada y 11 detenidos deja operativo de la Fuerza Naval en el Caribe hondureño

La operación fue desarrollada por las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).

Gracias a Dios, Honduras. La Fuerza Naval de Honduras aseguró una embarcación pesquera camaronera que transportaba 17 fardos de supuesta cocaína durante una operación ejecutada en alta mar, en la que también fueron detenidas 11 personas, entre ellas cinco de nacionalidad colombiana.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción se realizó aproximadamente a 30 millas náuticas al norte de la Barra Patuca, en el departamento de Gracias a Dios, como parte de las operaciones para combatir el tráfico de drogas por las rutas marítimas del país.

Durante el operativo fueron aseguradas dos embarcaciones. Una de ellas es el barco pesquero camaronero Miss Celeste, con bandera hondureña, mientras que la segunda es una lancha rápida tipo “go fast”.

En ambas embarcaciones se encontraban las 11 personas que fueron detenidas por las autoridades. Del total de aprehendidos, cinco serían de nacionalidad colombiana, mientras que las autoridades deberán continuar con el proceso de identificación y judicialización correspondiente.

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Como parte de la operación, los agentes localizaron y decomisaron 17 fardos que contienen supuesta cocaína. Sin embargo, esta cantidad podría aumentar debido a que varios paquetes habrían sido lanzados al mar por los ocupantes de la lancha rápida al percatarse de la presencia de las unidades de la Fuerza Naval.

Las autoridades mantienen las labores correspondientes para determinar si es posible recuperar los fardos que fueron arrojados al agua y establecer la cantidad total de droga que era transportada durante la operación.

Tras el aseguramiento de las embarcaciones y la detención de los sospechosos, la evidencia será puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones relacionadas con el presunto traslado de droga.

Los 11 detenidos, junto con las embarcaciones y los fardos decomisados, serán trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde se desarrollará el procedimiento establecido conforme a la legislación hondureña.