Balacera en feria patronal de Las Flores, Lempira, deja un muerto y cinco heridos

Lempira. Un violento ataque armado registrado durante la Feria Patronal de Las Flores, Lempira, dejó como saldo una persona muerta y otras cinco gravemente heridas, entre ellas un menor de edad.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Wilmer Osmin Vásquez Rivera, quien falleció de forma inmediata tras recibir varios impactos de bala.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del domingo 6 de septiembre de 2026, cuando la celebración se encontraba en su máximo esplendor y el agresor comenzó a disparar sin piedad contra la víctima.

No satisfecho con quitarle la vida a Vásquez Rivera, el atacante continuó disparando a quemarropa contra la multitud que disfrutaba del evento, logrando herir a cinco personas, incluido un adolescente de 14 años, de acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional. El ataque generó el caos y el pánico entre los asistentes, situación que el sospechoso aprovechó para huir.