Cae pareja sospechosa del asesinato de tres hombres en Jutiapa, entre ellos un estadounidense

La Ceiba. En una rápida acción policial ejecutada este lunes 7 de septiembre, las autoridades desarrollaron cuatro allanamientos simultáneos en los municipios de La Ceiba y El Porvenir, logrando la captura de una mujer y un hombre presuntamente vinculados a un triple homicidio.​

Las víctimas mortales del suceso ocurrido el pasado 3 de agosto en la aldea Roma fueron identificadas como Tomás Harris Bodden Martínez, ciudadano estadounidense; Darwin Manuel Vásquez Matute (de 41 años), originario de San Pedro Sula; e Irvin Noel Hernández Altamirano (de 25), originario de Utila.

Los operativos de inspección y registro se llevaron a cabo de manera coordinada en cuatro puntos estratégicos: Residencial El Doral, Satuyé y la colonia Ponce en La Ceiba, además de la aldea El Pino, ubicada en el municipio de El Porvenir, Atlántida.​