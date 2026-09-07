Cae pareja sospechosa del asesinato de tres hombres en Jutiapa, entre ellos un estadounidense

La Ceiba. En una rápida acción policial ejecutada este lunes 7 de septiembre, las autoridades desarrollaron cuatro allanamientos simultáneos en los municipios de La Ceiba y El Porvenir, logrando la captura de una mujer y un hombre presuntamente vinculados a un triple homicidio.
Las víctimas mortales del suceso ocurrido el pasado 3 de agosto en la aldea Roma fueron identificadas como Tomás Harris Bodden Martínez, ciudadano estadounidense; Darwin Manuel Vásquez Matute (de 41 años), originario de San Pedro Sula; e Irvin Noel Hernández Altamirano (de 25), originario de Utila.
Los operativos de inspección y registro se llevaron a cabo de manera coordinada en cuatro puntos estratégicos: Residencial El Doral, Satuyé y la colonia Ponce en La Ceiba, además de la aldea El Pino, ubicada en el municipio de El Porvenir, Atlántida.
Durante las acciones operativas, los agentes policiales lograron además el decomiso de un vehículo, el cual, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para el traslado de los sicarios al momento de perpetrar el crimen.
"Tenemos a una mujer y un hombre capturados relacionados con la muerte de estas tres personas que murieron en la aldea Roma. También se decomisó un vehículo que es donde se habrían transportado los sicarios al momento de esas muertes", confirmó el comisionado Rolando Ponce Canales, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Los detenidos y la evidencia decomisada serán puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal por los delitos que se les imputan.