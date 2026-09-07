Onda tropical provocará lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Honduras este lunes

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) alertó a la población hondureña sobre las condiciones meteorológicas que prevalecerán durante este lunes 7 de septiembre de 2026 en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el informe oficial, la presencia de un fenómeno meteorológico generará precipitaciones desde las primeras horas de la jornada. "En horas de la mañana, el ingreso y desplazamiento de una onda tropical estará produciendo incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica en la mayor parte del país", precisó la Copeco.

Asimismo, las autoridades meteorológicas señalaron que la intensidad de las precipitaciones no será igual en toda la geografía nacional, concentrándose la mayor acumulación de agua en sectores específicos. Según detalló Copeco, "los montos más altos se esperan sobre áreas de las regiones oriental y occidental".

En relación con las condiciones marítimas, los informes del boletín del tiempo indican parámetros dentro de los rangos de normalidad tanto para el Atlántico como para el Pacífico. El oleaje previsto registrará una altura de "1 a 3 pies" tanto en el litoral caribeño como en las aguas del golfo de Fonseca.