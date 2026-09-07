Empresas no afiliadas al RAP tienen hasta el 28 de septiembre para regularizarse

San Pedro Sula, Honduras. Las empresas hondureñas que aún no están afiliadas al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) tienen hasta el 28 de septiembre de 2026 para regularizar su situación bajo condiciones excepcionales establecidas en el Decreto No. 40-2026.

La medida, aprobada por el Congreso Nacional, contempla un período de seis meses para que las empresas no afiliadas puedan inscribirse en el RAP y comenzar a realizar sus aportaciones sin pagar retroactivos, intereses, multas, recargos ni sanciones derivadas de la falta de afiliación previa.

El objetivo es ampliar la cobertura del sistema y facilitar que más trabajadores puedan acceder a los beneficios que ofrece el RAP, entre ellos servicios financieros relacionados con vivienda, ahorro y previsión social.

Durante ese tiempo podrán afiliarse e iniciar sus aportaciones sin pagar retroactivos, ni intereses, ni multas, ni recargos, ni sanciones derivadas de la falta de afiliación previa. Esta medida no aplica a las empresas que ya están afiliadas y están en mora, ni a las que ya tienen convenios de pago vigentes, informó el RAP.