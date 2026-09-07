  1. Inicio
  2. · Honduras

Empresas no afiliadas al RAP tienen hasta el 28 de septiembre para regularizarse

Empresas no afiliadas al RAP pueden regularizarse hasta el 28 de septiembre sin multas, recargos ni aportaciones retroactivas.

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 09:55 -
  • Kleymer Baquedano
Empresas no afiliadas al RAP tienen hasta el 28 de septiembre para regularizarse

Las oficinas principales del RAP en San Pedro Sula se encuentran en el barrio El Benque, donde decenas de personas acuden a diario.

 Foto: Moises Valenzuela/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Las empresas hondureñas que aún no están afiliadas al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) tienen hasta el 28 de septiembre de 2026 para regularizar su situación bajo condiciones excepcionales establecidas en el Decreto No. 40-2026.

La medida, aprobada por el Congreso Nacional, contempla un período de seis meses para que las empresas no afiliadas puedan inscribirse en el RAP y comenzar a realizar sus aportaciones sin pagar retroactivos, intereses, multas, recargos ni sanciones derivadas de la falta de afiliación previa.

El objetivo es ampliar la cobertura del sistema y facilitar que más trabajadores puedan acceder a los beneficios que ofrece el RAP, entre ellos servicios financieros relacionados con vivienda, ahorro y previsión social.

Durante ese tiempo podrán afiliarse e iniciar sus aportaciones sin pagar retroactivos, ni intereses, ni multas, ni recargos, ni sanciones derivadas de la falta de afiliación previa. Esta medida no aplica a las empresas que ya están afiliadas y están en mora, ni a las que ya tienen convenios de pago vigentes, informó el RAP.

Así quedarían los subsidios del plan de vivienda para hogares de menores ingresos

Además, durante el período de regularización, el RAP podrá ofrecer planes de pago de hasta 60 meses. La aplicación de estas medidas contará con la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

¿Qué empresas pueden acogerse?

La Ley de Regularización Excepcional de Aportaciones al RAP, contenida en el Decreto No. 40-2026, establece que las empresas que no estén afiliadas pueden inscribirse durante el período excepcional de seis meses y regularizar su situación sin pagar aportaciones retroactivas, multas ni recargos.

El beneficio no aplica a las empresas que ya están afiliadas al RAP y se encuentran en mora, ni a aquellas que ya tienen convenios de pago vigentes.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Directivo del RAP, declaró a LA PRENSA que hasta la fecha se han inscrito 1,388 empresas, mientras que otras 1,401 han solicitado información y están en proceso de regularizarse.

“Hacemos un llamado al sector empresarial a ver este proceso no como un trámite sino como una oportunidad estratégica. El perodo de regularización que concluye el 28 de septiembre es una verdadera clave para sanear contingencias, blindar la seguridad jurídica de las empresas y proteger su flujo de caja bajo condiciones excepcionales”, dijo Sikaffy.

Beneficios para los trabajadores

La inscripción de las empresas permite que sus colaboradores puedan acceder a los servicios financieros que ofrece el RAP, incluyendo préstamos para vivienda, bajo las condiciones establecidas por la institución.

Ley antihurto de energía avanza en el Congreso para reducir pérdidas de la Enee

Las autoridades del RAP proyectan colocar este año unos 6,000 millones de lempiras en créditos de vivienda, además de 2,450 millones de lempiras en préstamos personales y consolidación de deudas.

El RAP mantiene el llamado al sector empresarial para aprovechar el período excepcional antes de que finalice el 28 de septiembre de 2026.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias