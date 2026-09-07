Empresas no afiliadas al RAP tienen hasta el 28 de septiembre para regularizarse

<b>San Pedro Sula, Honduras.</b> Las empresas hondureñas que aún no están afiliadas al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) tienen hasta el <b>28 de septiembre de 2026</b> para regularizar su situación bajo condiciones excepcionales establecidas en el Decreto No. 40-2026.La medida, aprobada por el Congreso Nacional, contempla un período de seis meses para que las empresas no afiliadas puedan inscribirse en el RAP y comenzar a realizar sus aportaciones sin pagar retroactivos, intereses, multas, recargos ni sanciones derivadas de la falta de afiliación previa.El objetivo es ampliar la cobertura del sistema y facilitar que más trabajadores puedan acceder a los <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/rap-baja-tasas-fondos-vivienda-honduras-LL30082339" target="_blank">beneficios que ofrece el RAP,</a> entre ellos servicios financieros relacionados con vivienda, ahorro y previsión social.Durante ese tiempo podrán afiliarse e iniciar sus aportaciones sin pagar retroactivos, ni intereses, ni multas, ni recargos, ni sanciones derivadas de la falta de afiliación previa. Esta medida no aplica a las empresas que ya están afiliadas y están en mora, ni a las que ya tienen convenios de pago vigentes, informó el RAP.