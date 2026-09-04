Ley antihurto de energía avanza en el Congreso para reducir pérdidas de la Enee

Marlon Lara, diputado del Partido Liberal y miembro de la comisión de energía, manifestó a este rotativo que la comisión de dictamen evaluará el anteproyecto de Ley Antihurto y posteriormente lo someterá a discusión.“Si no está la ley cómo va se va a combatir el hurto”, acotó Lara.A juicio de expertos como Samuel Rodríguez, es necesario judicializar el hurto de energía y aprobar leyes más estrictas para reducir las pérdidas.LA PRENSA buscó conocer la posición del diputado Jorge Cálix sobre esta iniciativa de ley, pero no obtuvo respuesta.