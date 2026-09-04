Ley antihurto de energía avanza en el Congreso para reducir pérdidas de la Enee

Tegucigalpa, Honduras. Una ley contra el hurto de energía eléctrica, que busca penalizar este delito, ya se encuentra en el Congreso Nacional, en comisión de dictamen, para su posterior discusión. La iniciativa forma parte de un plan integral que también contempla la reforma eléctrica, con el objetivo de recuperar las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), debido a que las pérdidas ocasionadas por este flagelo representan uno de sus principales problemas financieros. La propuesta busca establecer sanciones para quienes hurten energía eléctrica y, de manera paralela, contribuir a reducir las pérdidas de la estatal eléctrica. La medida se plantea como parte de las acciones encaminadas a mejorar la situación financiera de la Enee. La reforma denominada Ley de Justicia Energética ya establece medidas para combatir el hurto de electricidad y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la Enee, que históricamente han representado entre 30% y 35% de la energía generada, por encima del rango internacional considerado aceptable, de 10% a 15%.

La normativa contempla un período excepcional de tres meses para que los abonados con conexiones ilegales o medidores alterados regularicen voluntariamente su situación, formalicen sus contratos y permitan las inspecciones técnicas. Durante ese plazo no se promoverían acciones administrativas ni penales, aunque deberán cubrir los costos legales de instalación y los depósitos correspondientes. Una vez vencido el período, la Enee, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejercerían las acciones civiles y penales previstas, que podrían incluir el cobro retroactivo de la energía consumida ilegalmente, multas, recargos e intereses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La reforma también contempla un Registro Nacional de Cumplimiento del Servicio Eléctrico para obligaciones firmes por hurto o fraude, establece restricciones para contratar con el Estado y permite el reporte a sistemas de información crediticia. Además, considera irregulares las conexiones clandestinas, la manipulación de medidores y otras prácticas destinadas a alterar el consumo, e impulsa la telemedición y el monitoreo remoto. En caso de robo del medidor, el usuario tendría 24 horas para reportarlo a la empresa distribuidora. Sin embargo, las autoridades han manifestado que estas medidas no son suficientes y que, para combatir el hurto de energía, se requiere una ley que judicialice este delito y endurezca las penas.

Made with Visme Infographic Maker

Guillermo Peña Panting, gerente de la Enee, declaró a medios que la estatal tiene alrededor de 16 años sin estados financieros auditados y que se estima en el sistema un monto de 5,000 millones de cuentas incobrables. “Cuentas muy viejas, que ya estaban en un proceso de salida, pero como es una empresa pública para poder borrarlas había que llevarlas al Congreso y sabemos que es una discusión política bastante difícil de llevar, lo que hizo el Congreso es que las cuentas incobrables con deudas de más de 120 días y que sean usuarios debajo de 250 kwh y que tengan recursos limitados se hace una revisión de la casa y un compromiso de colocar un medidor”, explicó. Peña Panting indicó que son cerca de 71,000 abonados los que caen en esta categoría de deudas mayores a los 120 días. Estos representan el 90% de la deuda de más de 120 días registrada en el sistema, y ese valor puede alcanzar hasta 3,300 millones de lempiras. Muchos de los abonados de recursos limitados tendrán sus deudas condonadas. Agregó que el hurto de energía se está atacando con operativos y que están comenzando con las 120,000 cuentas más grandes del sistema, donde está el 65% de la facturación de la Enee. “Habrá que hacer arreglos de pago”. Peña Panting explicó que, para evitar la reincidencia en el hurto de energía, se trabaja en un proyecto complementario, es decir, la ley antihurto. Aunque la reforma eléctrica ya contempla algunos artículos sobre este tema, es necesario profundizar, señaló. “Si hay exempleados de la Enee o empleados actuales de la empresa que apoyan o ayudan a clientes hacer hurto es algo que se va a denunciar públicamente”, advirtió el funcionario.

Pérdidas de la Enee alcanzan 50 millones de lempiras diarios

La Enee pierde diariamente alrededor de 50 millones de lempiras debido a fallas en la obsoleta red eléctrica, el hurto de energía en las principales ciudades y el consumo no facturado o cobrado por debajo de su valor real. Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) establece que en 16 departamentos del país —Cortés, Francisco Morazán, Yoro, Santa Bárbara, Atlántida, Olancho, Choluteca, Colón, Copán, Lempira, Comayagua, El Paraíso, La Paz, Ocotepeque, Intibucá y Valle— las pérdidas superan los 15,109.7 millones de lempiras y 3,352.9 GWh. El informe de la ASJ detalla que la Enee pierde anualmente unos 18,000 millones de lempiras por energía consumida y no pagada. De esa cifra, el 35% corresponde a pérdidas por hurto, fraude o energía no facturada.

Proyecto de Ley Antihurto ya está en el Congreso Nacional

Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, declaró a LA PRENSA que el diputado Jorge Cálix introdujo un proyecto de Ley Antihurto ante la comisión de dictamen para su evaluación, previo a la aprobación de la reforma eléctrica. La iniciativa forma parte de los cambios que se buscan para recuperar las pérdidas de la estatal. “Lo que busca es cárcel para los que se conectan sin pagar o los que truqueen el contador, es un tema impopular, pero lo tienen que hacer porque si no no funciona la recuperación, porque la mayoría de pérdidas es por hurto”, señaló Umaña.