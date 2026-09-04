Dos muertos y cuatro heridos deja ataque armado en Guayape, Olancho

Guayape, Olancho. Una balacera registrada en la comunidad de El Coyol, en el municipio de Guayape, Olancho, dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y cuatro heridas, según información proporcionada por las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas mortales serían una pareja. Las otras cuatro personas que resultaron afectadas durante el ataque armado fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado todos los detalles sobre la forma en que ocurrió el ataque ni han establecido públicamente la identidad de las personas responsables del hecho. En las primeras imágenes difundidas en redes sociales, se observaba a varias personas heridas de gravedad en el piso de una vivienda.

El caso permanece bajo investigación. No se reportan, hasta ahora, detenciones.

Policía descarta masacre