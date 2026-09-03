Capturan a joven acusado de matar a su hermana en Comayagua

Siguatepeque, Comayagua. Un joven de 20 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional como sospechoso de haberle quitado la vida a su hermana de 16 años, en un hecho ocurrido el pasado 31 de agosto en la comunidad de El Jicarito, municipio de La Trinidad, Comayagua. El detenido fue localizado en una zona montañosa de la aldea Zambrano, en el municipio de El Rosario, Comayagua, donde, según las autoridades, habría intentado refugiarse para evadir la acción de la justicia. La víctima fue identificada como Allison Adriana Sánchez, de 16 años, quien resultó gravemente herida por un disparo de arma de fuego.

Tras el ataque, la adolescente fue trasladada de emergencia por agentes policiales hasta el Hospital Santa Teresa. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció minutos después de haber ingresado al centro asistencial.

Investigan cómo ocurrió el ataque