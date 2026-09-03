Capturan a joven acusado de matar a su hermana en Comayagua

Siguatepeque, Comayagua. Un joven de 20 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional como sospechoso de haberle quitado la vida a su hermana de 16 años, en un hecho ocurrido el pasado 31 de agosto en la comunidad de El Jicarito, municipio de La Trinidad, Comayagua.
El detenido fue localizado en una zona montañosa de la aldea Zambrano, en el municipio de El Rosario, Comayagua, donde, según las autoridades, habría intentado refugiarse para evadir la acción de la justicia.
La víctima fue identificada como Allison Adriana Sánchez, de 16 años, quien resultó gravemente herida por un disparo de arma de fuego.
Tras el ataque, la adolescente fue trasladada de emergencia por agentes policiales hasta el Hospital Santa Teresa. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, falleció minutos después de haber ingresado al centro asistencial.
Investigan cómo ocurrió el ataque
De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho se registró cuando la menor se encontraba en la comunidad de El Jicarito y, presuntamente, su hermano habría accionado un arma de fuego en su contra.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desarrolló las diligencias que permitieron identificar y ubicar al sospechoso, mientras los equipos policiales realizaron operativos de búsqueda en diferentes sectores de Comayagua.
Durante la captura, los agentes le decomisaron una pistola, la cual será sometida a los análisis correspondientes para determinar si fue utilizada en el crimen.
Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de la adolescente y establecer las responsabilidades que correspondan.
El sospechoso, junto con el arma decomisada, fue remitido al Ministerio Público, donde deberá responder ante las autoridades judiciales por suponerlo responsable de los delitos de femicidio y porte ilegal de arma de fuego, según la acusación presentada por las autoridades.