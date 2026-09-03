María Antonieta Mejía representa a Honduras en encuentro regional sobre democracia en Chile

Santiago de Chile, Chile. María Antonieta Mejía, primera designada presidencial de Honduras, participa en el V Encuentro Regional de Foro Madrid 2026, que se desarrolla en Santiago de Chile, donde lleva la posición de Honduras a un espacio de discusión sobre democracia, libertad e institucionalidad. Durante el encuentro, Mejía abordó el papel de los gobiernos y la responsabilidad que asumen frente a los ciudadanos al llegar al poder mediante elecciones. La funcionaria sostuvo que el respaldo obtenido en las urnas debe traducirse en un compromiso con el país y no en un ejercicio sin límites. “Ganar elecciones no nos hace dueños de la República; nos hace responsables de servirla”, expresó la primera designada presidencial durante su intervención.

Mejía también planteó que la democracia y el Estado de Derecho deben avanzar de manera conjunta para garantizar el respeto a las libertades y el funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, defendió la necesidad de construir una Iberoamérica con instituciones sólidas, ciudadanos que puedan ejercer sus libertades y gobiernos sometidos a controles y límites establecidos por el orden democrático. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La participación de la funcionaria hondureña se desarrolla en un encuentro que reúne voces de distintos países de la región para abordar los desafíos relacionados con la democracia, la libertad y el Estado de Derecho.

De acuerdo con la nota de prensa, la presencia de Mejía busca proyectar la posición de Honduras en estos debates regionales y destacar la importancia del fortalecimiento institucional como parte de la construcción democrática. Además, la primera designada presidencial reiteró que Honduras debe mantener una participación activa en las discusiones regionales relacionadas con la defensa de las libertades y el fortalecimiento de las instituciones.