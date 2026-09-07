Flick no contará con él: se pierde el debut del Barcelona en Champions League

Barcelona, España.

El central Eric García se ha ejercitado este lunes con una máscara protectora tras la fractura nasal que sufrió el domingo en la goleada de su equipo ante el Valencia (0-5), en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027.

El primer equipo azulgrana ha completado una sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la que el defensa catalán se ha entrenado con normalidad.

Se espera que el lateral diestro vuelva al equipo este próximo domingo ante el Levante en la Liga Española, ya que no podrá estar por sanción para el partido de la Champions League ante el Feyenoord el miércoles 09 de septiembre en el Spotify Camp Nou.