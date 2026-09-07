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Flick no contará con él: se pierde el debut del Barcelona en Champions League

El Barcelona no podrá contar con uno de sus jugadores para su debut en la Champions League 2026-2027.

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 08:16 -
  • Agencia EFE
Flick no contará con él: se pierde el debut del Barcelona en Champions League

El Barcelona debuta el miércoles ante el Feyenoord en la Champions League.

 Foto EFE
Barcelona, España.

El central Eric García se ha ejercitado este lunes con una máscara protectora tras la fractura nasal que sufrió el domingo en la goleada de su equipo ante el Valencia (0-5), en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027.

El primer equipo azulgrana ha completado una sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la que el defensa catalán se ha entrenado con normalidad.

Se espera que el lateral diestro vuelva al equipo este próximo domingo ante el Levante en la Liga Española, ya que no podrá estar por sanción para el partido de la Champions League ante el Feyenoord el miércoles 09 de septiembre en el Spotify Camp Nou.

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Ante el Valencia, el defensa de Martorell fue sustituido en el minuto 25 tras chocar con su compañero, Rodrigo Hernández 'Rodri', en el lanzamiento de un saque de esquina que le provocó una fractura nasal.

Se trata de una lesión similar a la que padeció el pasado noviembre en Brujas, que le obligó a jugar unos cuantos partidos con una máscara protectora.El equipo de Hansi Flick volvió a los entrenamientos tras la goleada ante el Valencia (0-5) para preparar su estreno en la Champions.

Eric García se fue lesionado en el partido entre el Barcelona y Valencia.

Eric García se fue lesionado en el partido entre el Barcelona y Valencia.

 (Foto EFE)

La sesión ha tenido dos velocidades: los titulares del partido de Valencia y Kounde han realizado un trabajo de recuperación; mientas que el resto de disponibles, con la entrada de Hamza Bisiwu y también de Eric Garcia, se han entrenado a mayor ritmo. (vídeo)

El Barcelona se estrena en la Champions League este miércoles 9 de septiembre frente al Feyenoord en el Spotify Camp Nou, donde buscará continuar con la línea arrasadora con la que ha comenzado en el campeonato liguero. Es líder de LaLiga con 12 puntos tras cuatro jornadas.

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