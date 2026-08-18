Flick sorprende con noticia a Raphinha: "Es una decisión mía"

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, designó al brasileño Raphael Dias 'Raphinha' como primer capitán provisional del primer equipo hasta que se cierre la plantilla de la temporada 2026-27. Así lo confirmó en declaraciones a los medios del club el técnico alemán, que añadió que Eric García y Pedro González 'Pedri' serán los otros dos capitanes transitorios, aunque también mencionó al lesionado Frenkie de Jong, que el curso pasado ya fue tercer capitán.

"Frenkie ahora no está disponible y he decidido los capitanes provisionalmente hasta que hagamos la votación de los capitanes, porque la plantilla no está cerrada. Hasta que eso no pase, Raphinha es el capitán junto con Eric Garcia y Pedri. Y también con Frenkie, claro, pero ahora está lesionado", aseguró. De esta manera, Raphinha, como primer capitán, será el encargado de dirigir unas palabras a los aficionados que este miércoles presencien el Trofeo Joan Gamper. El Barcelona disputará en el Spotify Camp Nou su último partido amistoso de la pretemporada frente al Al-Ahly egipcio antes de debutar el próximo domingo en LaLiga frente al Elche. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse