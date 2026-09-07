Declaran secretividad parcial en juicio contra implicados en desaparición de Angie Peña

Silva explicó que la Fiscalía planteó la protección de Angie Peña como uno de los motivos para solicitar que el juicio se desarrolle con acceso restringido.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, informó que el acceso al debate permanecerá restringido y que únicamente podrán conocer los detalles familiares de la afectada y representantes de organizaciones relacionadas con temas de derechos humanos.

Tegucigalpa, Honduras. El juicio oral y público contra cuatro personas vinculadas a la organización “Delta Teams” por la desaparición de Angie Peña fue declarado bajo secretividad parcial a petición del Ministerio Público (MP).

"La Fiscalía manifestó que uno de los motivos se trata de salvaguardar la integridad de la joven Angie Peña, que no se den a conocer detalles y que, de los medios de prueba a evacuar, se pueden realizar otras líneas investigativas y presentar más acusaciones", explicó Silva.

En el proceso judicial por la desaparición de Angie Peña comparecen los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, señalados de integrar la organización “Delta Teams” y quienes enfrentan cargos por el delito de trata de personas en la modalidad de venta.

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También comparecen el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, procesados por el delito de asociación para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la estructura comenzó a operar alrededor de 2019 en el departamento insular de Islas de la Bahía, donde estableció su base de operaciones logísticas.

Los señalamientos vinculan a la organización con actividades relacionadas con la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y menores de edad.

Además, las investigaciones relacionan a la estructura con actividades de tráfico de drogas y armas.

¿Qué se sabe del caso Angie Peña?Angie Samantha Peña Melgares desapareció el 1 de enero de 2022 en Roatán, Islas de la Bahía, mientras realizaba actividades recreativas en el mar Caribe.

La joven fue vista por última vez cuando conducía una moto acuática frente a la playa de West Bay.

En un inicio, las autoridades manejaron el caso como un posible accidente marítimo y señalaron que las corrientes pudieron arrastrar a la joven hacia aguas de Belice.

Sin embargo, con el avance de las investigaciones surgieron nuevos elementos que llevaron a las autoridades a explorar otras hipótesis relacionadas con una posible desaparición forzada.

No obstante, las investigaciones del Ministerio Público vincularon el caso con la estructura denominada “Delta Teams”, señalada de operar en Islas de la Bahía y de estar relacionada con delitos como la trata de personas.