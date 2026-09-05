La dominicana Joheirry Mola es coronada como Miss Mundo 2026

Nha Trang. La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola ganó este sábado en Vietnam la corona de Miss Mundo 2026, al imponerse en la final a la española Elisabeth Reynés, en una gala celebrada en la ciudad costera de Nha Trang, a unos 400 kilómetros al norte de Ho Chi Minh.

La nueva reina de belleza, de 24 años, fue la única de entre 111 candidatas que dijo unas palabras en español durante la ceremonia, celebrada en una plaza pública durante cinco horas y que sufrió algunos retrasos debido a breves precipitaciones que obligaron a los asistentes a ponerse bajo resguardo.

En la pregunta final, Mola defendió la importancia de enseñar inglés a los niños en las escuelas para ampliar sus oportunidades de aprendizaje y de comunicación con el mundo.

En las competencias preliminares, que arrancaron la segunda semana de agosto, la comunicadora consiguió clasificarse entre las 40 semifinalistas al imponerse en el reto de pasarela en la categoría regional de Américas y el Caribe, donde se midió con las abanderadas de México, Colombia, Argentina, Venezuela, entre otras.