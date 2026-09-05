El príncipe Harry prepara una película sobre su madre, la princesa Diana

Ciudad de México. El Príncipe Harry estaría preparando una película para televisión sobre su madre, la Princesa Diana, un proyecto que comenzaría a tomar forma durante su regreso al Reino Unido y que, de acuerdo con un reporte del Daily Mail, habría provocado molestia en su hermano, el Príncipe William.

Richard Kay, editor general del diario británico, aseguró en el programa Palace Confidential que Harry ya se habría puesto en contacto con antiguos amigos y personas cercanas a Diana para pedirles que colaboren en la producción, un proyecto que podría mantener ocupado al Duque de Sussex durante los próximos 12 meses.

"Una de las razones por las que Harry está aquí es para rodar una película para televisión, su propia película, sobre su madre", afirmó Kay, quien señaló que el príncipe habría contactado a personas que conocieron a Diana para solicitar su participación.

El supuesto proyecto llegaría en un momento especialmente significativo, pues en 2027 se cumplirán 30 años de la muerte de la Princesa Diana, quien falleció en París en agosto de 1997, a los 36 años, tras el accidente automovilístico que sufrió en el túnel del Pont de l'Alma.

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Según Kay, el aniversario volverá a colocar el legado de Diana en el centro de la conversación pública y podría ejercer una nueva presión sobre la ya fracturada relación entre William y Harry, quienes llevan casi cuatro años sin hablarse y cuya última aparición pública juntos ocurrió durante la coronación del Rey Charles III, en mayo de 2023.

"Diana ha dominado los pensamientos de William y Harry durante los últimos diez años", comentó el periodista, quien recordó que ambos estuvieron especialmente unidos cuando participaron en documentales realizados con motivo del 20 aniversario de la muerte de su madre.