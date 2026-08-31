Charles Spencer recuerda a Diana en el aniversario de su muerte

El hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, comparte una desgarradora descripción de cómo se siente cada aniversario de su muerte.

La ex princesa de Gales falleció a los 36 años el 31 de agosto de 1997.El 31 de agosto se conmemora el 29.º aniversario de la trágica muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París, y es el «día menos favorito» de su hermano menor, Charles Spencer.

Spencer, quien pronunció el elogio fúnebre de Diana en su funeral el 6 de septiembre de 1997, publicó el lunes en Instagram una serie de fotos que mostraron una bandera a media asta sobre Althorp, la casa ancestral de la familia Spencer en Northamptonshire. Diana falleció a los 36 años, dejando atrás a sus hijos, el príncipe William, de 15 años, y el príncipe Harry, de tan solo 12.

Spencer anunció recientemente que está escribiendo un libro, Swan Song: Diana, My Sister, que se publicará el 22 de septiembre. Su lanzamiento coincide con el 30.º aniversario de la muerte de Diana en 2027, y Spencer declaró: «El objetivo de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano, tal como intenté hacerlo cuando hablé en su funeral».

«Al igual que en mi elogio fúnebre, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de una manera abiertamente positiva», agregó, según People.

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Spencer declaró, según The Telegraph, que su intención era corregir las falsedades que se han generalizado con el tiempo sobre su difunta hermana, la ex princesa de Gales. El libro narrará desde la infancia de Diana y su infeliz matrimonio con el príncipe Carlos hasta las consecuencias de su muerte hace casi tres décadas.

«Espero que este libro sea de interés para muchos que aún atesoran el recuerdo de Diana cuando estaba viva, y me encantaría que aquellos demasiado jóvenes para recordarla en su apogeo sintieran, después de leerlo, que comprenden quién era: un personaje único y dinámico, lleno de amor, carisma y dudas sobre sí mismo, que vivió la vida al máximo y dejó el mundo en un lugar mucho mejor, a pesar de abandonar los escenarios siendo tan joven», dijo.

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