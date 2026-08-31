Charles Spencer recuerda a Diana en el aniversario de su muerte

El hermano de la princesa Diana, Charles Spencer, comparte una desgarradora descripción de cómo se siente cada aniversario de su muerte.
La ex princesa de Gales falleció a los 36 años el 31 de agosto de 1997.El 31 de agosto se conmemora el 29.º aniversario de la trágica muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París, y es el «día menos favorito» de su hermano menor, Charles Spencer.
Spencer, quien pronunció el elogio fúnebre de Diana en su funeral el 6 de septiembre de 1997, publicó el lunes en Instagram una serie de fotos que mostraron una bandera a media asta sobre Althorp, la casa ancestral de la familia Spencer en Northamptonshire. Diana falleció a los 36 años, dejando atrás a sus hijos, el príncipe William, de 15 años, y el príncipe Harry, de tan solo 12.
Spencer anunció recientemente que está escribiendo un libro, Swan Song: Diana, My Sister, que se publicará el 22 de septiembre. Su lanzamiento coincide con el 30.º aniversario de la muerte de Diana en 2027, y Spencer declaró: «El objetivo de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano, tal como intenté hacerlo cuando hablé en su funeral».
«Al igual que en mi elogio fúnebre, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de una manera abiertamente positiva», agregó, según People.
Spencer declaró, según The Telegraph, que su intención era corregir las falsedades que se han generalizado con el tiempo sobre su difunta hermana, la ex princesa de Gales. El libro narrará desde la infancia de Diana y su infeliz matrimonio con el príncipe Carlos hasta las consecuencias de su muerte hace casi tres décadas.
«Espero que este libro sea de interés para muchos que aún atesoran el recuerdo de Diana cuando estaba viva, y me encantaría que aquellos demasiado jóvenes para recordarla en su apogeo sintieran, después de leerlo, que comprenden quién era: un personaje único y dinámico, lleno de amor, carisma y dudas sobre sí mismo, que vivió la vida al máximo y dejó el mundo en un lugar mucho mejor, a pesar de abandonar los escenarios siendo tan joven», dijo.
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Spencer añadió que decidió escribir unas memorias sobre la princesa tras verso «inundado» de solicitudes de entrevistas en los días anteriores al 30.º aniversario de su fallecimiento.
«Esto me ha convencido de escribir mis propios pensamientos y recuerdos, de una vez por todas, en lugar de tener la incomodidad de leer de nuevo las opiniones de los demás», dijo Spencer.
Spencer y su esposa, Cat Jarman, recibieron recientemente al príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, en Althorp, donde presumiblemente la familia visitó la tumba de Diana, ubicada en una isla privada dentro de la propiedad y accesible solo en barco.
Sobre William y Harry, comentó anteriormente a la revista People: «Creo que es muy importante que estén con ella. Por suerte, aquí se respira mucha tranquilidad y pueden entrar y salir cuando quieran. Y eso me alegra mucho».
Spencer había dicho anteriormente, en una conversación con el biógrafo real Gyles Brandreth, que se siente «profundamente infeliz» cada 31 de agosto. En el podcast Rosebud de Brandreth, comentó: «Te diré algo que me resulta bastante difícil... probablemente suene descortés, pero a veces se me acercan completos desconocidos que sienten la necesidad de contarme dónde estaban cuando se enteraron de su muerte. Estoy seguro de que eso les resulta útil a ellos, pero no del todo útil para los demás».
«Siempre sentí... una intensa necesidad de protegerla», declaró Spencer anteriormente a la revista People.
Nota: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.