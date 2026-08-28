Haakon, el nuevo rey noruego que se casó con una plebeya

Oslo . Haakon Magnus , hijo menor del fallecido Harald V de Noruega y nuevo rey noruego al ser el primero en la línea sucesoria, ha sido un príncipe que, como su progenitor, rompió moldes al casarse con una plebeya y madre soltera: Mette-Marit. Licenciado en Ciencias Políticas por la prestigiosa Universidad de Berkeley, Haakon, de 53 años, llegó este viernes automáticamente al trono que ocupó su padre, una monarca muy popular entre los noruegos y que supo adaptar la Casa Real al siglo XXI. Como su padre, quien mantuvo una relación con una plebeya, Sonja Haraldsen, con la que se casó en 1968 ya la que se hizo reina en 1991 cuando se convirtió en monarca, Haakon ocupa el trono como rey casado con una mujer que no pertenece a la aristocracia. Lea: Muere el rey de Noruega Harald V a los 89 años

Su enlace con Mette-Marit, del que acaban de cumplirse 25 años, también encarnó los cambios que viven las viejas monarquías europeas, pues la pareja de príncipes se enfrentó a los recelos que suscitó su relación con una mujer que confesó públicamente haber vivido una juventud "bastante salvaje". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como heredero, con tal de vivir con su novia, Haakon llegó a abandonar el Palacio Real, una construcción decimonónica en la que ahora será la máxima autoridad. Haakon forma parte desde los 18 años del Consejo de Estado de Noruega, institución que presidió por primera vez en 1992, cuando el rey representaba a su país en la Exposición Universal de Sevilla. En 1997, conoció a Mette-Marit durante un concierto en Kristiansand, localidad de su amada, aunque no fue hasta su reencuentro dos años después cuando formalizaron la relación. Haakon confirmó el 1 de diciembre de 2000, en una rueda de prensa, su compromiso con Mette-Marit, con quien ya vivía en un ático en Oslo, en medio de la fuerte polémica en torno a la idoneidad de su novia como futura reina del país. El príncipe defendió entonces a capa y espada el noviazgo e incluso manifestó que Marius, nacido de la relación de su prometida con Morten Borg, condenado por tráfico de drogas, era para él como un hijo, aunque afirmó que no lo adoptaría.

Adaptar la monarquía a los nuevos ritmos