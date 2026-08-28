El nuevo rey noruego elige el nombre de Haakon VIII y su lema

Oslo . El nuevo rey de Noruega, tras el fallecimiento este viernes de Harald V, ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y ha decidido mantener el mismo lema que su padre: "Todo por Noruega", informó la Casa Real en su cuenta oficial de Facebook. En este primer mensaje tras la muerte de Harald V, a los 89 años, la Casa Real escribió solo dos frases: "Su Majestad el Rey Haakon VIII" y "Todo por Noruega", acompañadas por el retrato oficial del nuevo jefe de Estado. La Casa Real de Noruega informó de la decisión del nuevo rey tras la reunión extraordinaria mantenida entre la monarca y el gabinete del Gobierno que dirige el primer ministro, Jonas Gahr Støre, en la sede de la monarquía noruega. En dicho encuentro, el nuevo jefe de Estado recibió en el Palacio Real el apoyo y las condolencias de los miembros del Ejecutivo, que ofrecieron palabras de duelo a la familia real por la muerte de Harald V. Lea: Tras la muerte del rey Harald V de Noruega, ¿qué va a pasar? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Su Majestad Harald V. Somos un pueblo en luto. Somos una nación agradecida. Gracias por toda una vida de servicio. El rey ha fallecido. Larga vida al rey", escribió Gahr Støre en el libro de condolencias abierto en el Palacio Real, según recogió la agencia NTB. Tras la reunión, entre las 10.00 GMT y las 11.00 GMT, sonaron las campanas de las iglesias del país, mientras que las Fuerzas Armadas lanzaron salvas de 21 disparos desde puntos como los cañones de la fortaleza de Akershus de Oslo o la base naval Haakonsvern, en la ciudad costera de Bergen, en el oeste del país nórdico.

Harald de Noruega muere a los 89 años y Haakon VIII le sucede en un país inmerso en luto

El rey noruego Harald V falleció este viernes a los 89 años en Oslo, convirtiéndose su hijo menor y primero en la línea de sucesión, Haakon, en el nuevo jefe de Estado de Noruega, un país que se encuentra inmerso en el luto por la enorme popularidad de quien fuera el monarca más longevo de Europa. "Con profundo pesar comunicamos que su majestad el rey Harald ha fallecido hoy a las 06.35 hora local (04.35 GMT), informó la Casa Real de Noruega, que añadió que el monarca falleció "plácidamente" en el Hospital del Reino de Oslo, en el que ingresó el pasado día 17 de agosto. Una anemia llevó a Harald V a ser hospitalizado, pero su estado se agravó el pasado fin de semana al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el jueves su estado era "muy grave", lo que llevó a cientos de noruegos a acercarse a la plaza del Palacio Real para manifestar su apoyo al monarca y depositar flores. Harald V llegó al trono en 1991 y gozó de gran popularidad entre la población noruega, ya que alcanzó cuotas de respaldo superiores al 70 %. "Querido rey, nuestro Harald. Gracias por todos los momentos bonitos y difíciles", está escrito en una de las notas colocadas en suelo junto a rosas, girasoles y otras flores. Este flujo constante de personas se convirtió desde primera hora de este viernes en miles delante del Palacio, donde la bandera real lucía a media asta hasta el mediodía, cuando fue izada de nuevo en lo alto del edificio -junto a una de luto en el balcón- tras reunirse Haakon con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario.

Una nación de luto

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, resumió el sentir de los noruegos, al afirmar en un discurso a la población que "toda una nación está unida en el duelo y la gratitud". El jefe de Gobierno expresó toda la confianza y apoyo al nuevo rey y reveló además que la reina y esposa de Haakon VIII desde hace 25 años se llamará "reina Mette-Marit" sin ningún añadido. A su vez, su hija en común, Ingrid Alexandra, de 22 años, se ha convertido en princesa heredera. "Una era ha terminado. Comienza una nueva. El rey ha muerto. ¡Viva el rey!", concluyó Støre su mensaje a la nación.

Condolencias de los reyes de España

Varios mandatarios y casas reales europeas, incluidas las de Suecia, Dinamarca y España, enviaron sus condolencias a Haakon y a su madre, la reina Sonia. Los reyes Felipe y Letizia han recordado la figura del rey Harald de Noruega en un mensaje en el que expresan su pésame por su fallecimiento y destacan que el monarca fue ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo". A su vez, los monarcas daneses, Federico X y Mary, han decretado que las banderas ondeen a media asta este viernes en el Palacio de Amalienborg, su residencia oficial en Copenhague, y el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, destacó la trayectoria "excepcional" de Harald, su "amigo", y deseó a su ahijado Haakon "toda la felicidad y la prosperidad en su futura labor" como rey.

Preparativos para el funeral