Cumbre Regional Confianza 2026: líderes empresariales comparten las claves de la credibilidad

San Pedro Sula se convirtió en la sede de la Cumbre Regional Confianza 2026, capítulo Honduras, un encuentro que reunió a líderes empresariales, representantes institucionales y expertos internacionales para reflexionar sobre el papel de la confianza, la integridad y la reputación en el desarrollo de Centroamérica. El evento se realizó el jueves 27 de agosto en el Salón Emprendedores III de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). La jornada inició con la bienvenida y conferencia de Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y Revista Estrategia & Negocios, quien abordó la pregunta: “¿Por qué impulsamos el estudio y una cultura de alta confianza en Centroamérica?”. Posteriormente, Karim Qubain, presidente de la CCIC, tuvo una participación especial en esta cita regional enfocada en fortalecer las relaciones de confianza entre empresas, instituciones y sociedad.

Entre los invitados internacionales destacó Luis Maturén, CEO de DATOS Group, quien presentó el tema “Confianza e Integridad: Los Cimientos del Crecimiento. Panorama de la Confianza empresarial e institucional en Centroamérica y nuevos Índices de Integridad y Cumplimiento”. Su participación puso sobre la mesa la importancia de medir y fortalecer estos valores como parte de las estrategias para alcanzar un crecimiento sostenible. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE, compartió la conferencia “Las dimensiones de la Marca y el desafío de construir confianza en tiempos de incertidumbre y disrupción”, una reflexión sobre los retos que enfrentan las organizaciones en un contexto marcado por cambios acelerados y nuevas exigencias de los públicos.

La agenda también incluyó la participación especial de Mario Faraj, presidente de FUNDAHRSE, y el Panel de Alta Confianza Honduras, integrado por Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; Angelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula; y Carlos Girón, vicepresidente corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida. La Cumbre Regional Confianza 2026 concluyó con una gala de reconocimientos y una invitación a cóctel, reafirmando el compromiso de impulsar una cultura basada en la credibilidad, la integridad y la cooperación.

Panel de Alta Confianza Honduras

Moderado por Claudia Díaz, Directora Ejecutiva de Fundahrse, este panel reunió a tres líderes empresariales que compartieron sus experiencias y claves para la confianza en sus marcas. Para Allan Deware, la construcción de la confianza inicia al interior de las propias empresas y tiene un punto muy importante que dicta el resto del camino, cumplir la palabra. “La confianza se construye de adentro para afuera. Eso empieza con una cosa que es básica: hacer una promesa y luego cumplirla. Y en el proceso de repetirlo, eventualmente, la gente empieza a confiar”, expresó el ejecutivo, al destacar que esta conducta es clave en la cultura interna de las organizaciones. Deware consideró que, cuando los colaboradores perciben esa coherencia en sus líderes, comienzan a aplicarla en sus propias relaciones. Para el empresario estadounidense, la confianza también se pone a prueba en los momentos difíciles, especialmente cuando una empresa debe responder ante una crisis o atender el reclamo de un cliente.

Desde la perspectiva de Ángelo Casco Bruni, uno de los pilares para construir credibilidad en una empresa es la coherencia. “Realmente, nosotros consideramos que para construir confianza se requiere tener coherencia entre lo que decimos y coherencia entre lo que hacemos”, afirmó. A su criterio, la confianza no surge de manera inmediata, sino que se consolida con el tiempo, a través de acciones consistentes y de la capacidad de mantener una relación cercana y respetuosa con los distintos públicos de interés. El gerente general de Molino Harinero Sula destacó la importancia de escuchar y comprender las necesidades de los colaboradores, clientes y demás actores vinculados a una empresa, ya que, esta cercanía permite tomar mejores decisiones y avanzar en procesos de innovación. Por su parte, Carlos Girón planteó que la confianza es una virtud que nace en el interior de las organizaciones. Gracias a su trayectoria de más de tres décadas en la industria financiera, ha logrado desarrollar una amplia visión empresarial, por lo que enfatizó en el rol de los líderes para generar una atmósfera confiable: “Tiene que ser una cadena perfecta que comienza internamente y son los líderes los que tienen que desarrollar esa confianza en el primer sitio que son los colaboradores, si no confían recíprocamente, se puede generar el quiebre de la confianza”, manifestó.