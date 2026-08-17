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La EXPOMÓVIL 2026 se realizará en Tegucigalpa y San Pedro Sula

El evento se llevará a cabo en septiembre en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con más de 40 marcas de vehículos, motos y camiones.

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 16:44 -
  • Redacción web
La EXPOMÓVIL 2026 se realizará en Tegucigalpa y San Pedro Sula

La EXPOMÓVIL es la feria automotriz más importante de Honduras, organizada de forma oficial por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores.

 Foto: Cortesía de Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.
San Pedro Sula, Honduras.

La Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA) presentó la segunda edición de EXPOMÓVIL 2026, una feria que este año se desarrollará en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El lanzamiento se realizó este lunes 17 de agosto en San Pedro Sula y reunió a la Junta Directiva de AHDIVA, representantes de casas distribuidoras de vehículos, motocicletas y camiones, entidades financieras, patrocinadores y otros aliados estratégicos.

De acuerdo con AHDIVA, la segunda edición busca fortalecer la actividad de la industria automotriz y generar oportunidades para los consumidores hondureños.

EXPOMÓVIL 2026 se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, y del 25 al 27 de septiembre en Expocentro, en San Pedro Sula.

Laura Izaguirre con José Luis Ramírez, María Alexandra Canahuati, María Eugenia Fernández y Zayda Baide.

Laura Izaguirre con José Luis Ramírez, María Alexandra Canahuati, María Eugenia Fernández y Zayda Baide.

(Foto: Moisés Valenzuela)

Según la asociación, en ambas sedes participarán más de 40 marcas de vehículos, motocicletas y camiones, que presentarán su oferta comercial, además de opciones de financiamiento y promociones.

La organización también anunció un nuevo sistema de registro digital para los visitantes. A través de un chatbot de WhatsApp, los usuarios podrán completar su registro y recibir un código QR para agilizar el ingreso a la feria.

Además de la exhibición y oferta comercial, AHDIVA informó que el evento contará con espacios interactivos, activaciones de marca, experiencias inmersivas y zonas destinadas a mostrar innovaciones del sector automotriz.

Juan Carlos Cáceres con Denisardi Anderson Lanza y Salvador Manchamé.

Juan Carlos Cáceres con Denisardi Anderson Lanza y Salvador Manchamé.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

En esta segunda edición, EXPOMÓVIL tendrá nuevamente a Davivienda como patrocinador diamante del área financiera, mientras que Wow Media y Grupo Opsa participarán como medios aliados, según informó AHDIVA.

La asociación señaló que EXPOMÓVIL forma parte de sus esfuerzos para fortalecer el sector automotriz hondureño y facilitar el encuentro entre las marcas del mercado y consumidores interesados en adquirir vehículos.

Andrea Pacheco con Alexis Guandique y Jennifer Hernández.

Andrea Pacheco con Alexis Guandique y Jennifer Hernández.

(Foto: Moisés Valenzuela)

Para más información puede comunicarse al correo: direccionejecutiva@ahdiva.org o al número de teléfono: 9295-0235.

Alexander Lara con Karen Pérez y Milton Tercero.

Alexander Lara con Karen Pérez y Milton Tercero.

 (Foto: Moisés Valenzuela)

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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