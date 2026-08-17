La EXPOMÓVIL 2026 se realizará en Tegucigalpa y San Pedro Sula

La Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA) presentó la segunda edición de EXPOMÓVIL 2026, una feria que este año se desarrollará en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El lanzamiento se realizó este lunes 17 de agosto en San Pedro Sula y reunió a la Junta Directiva de AHDIVA, representantes de casas distribuidoras de vehículos, motocicletas y camiones, entidades financieras, patrocinadores y otros aliados estratégicos.
De acuerdo con AHDIVA, la segunda edición busca fortalecer la actividad de la industria automotriz y generar oportunidades para los consumidores hondureños.
EXPOMÓVIL 2026 se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, y del 25 al 27 de septiembre en Expocentro, en San Pedro Sula.
Según la asociación, en ambas sedes participarán más de 40 marcas de vehículos, motocicletas y camiones, que presentarán su oferta comercial, además de opciones de financiamiento y promociones.
La organización también anunció un nuevo sistema de registro digital para los visitantes. A través de un chatbot de WhatsApp, los usuarios podrán completar su registro y recibir un código QR para agilizar el ingreso a la feria.
Además de la exhibición y oferta comercial, AHDIVA informó que el evento contará con espacios interactivos, activaciones de marca, experiencias inmersivas y zonas destinadas a mostrar innovaciones del sector automotriz.
En esta segunda edición, EXPOMÓVIL tendrá nuevamente a Davivienda como patrocinador diamante del área financiera, mientras que Wow Media y Grupo Opsa participarán como medios aliados, según informó AHDIVA.
La asociación señaló que EXPOMÓVIL forma parte de sus esfuerzos para fortalecer el sector automotriz hondureño y facilitar el encuentro entre las marcas del mercado y consumidores interesados en adquirir vehículos.
Para más información puede comunicarse al correo: direccionejecutiva@ahdiva.org o al número de teléfono: 9295-0235.
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