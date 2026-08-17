La EXPOMÓVIL 2026 se realizará en Tegucigalpa y San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA) presentó la segunda edición de EXPOMÓVIL 2026, una feria que este año se desarrollará en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

El lanzamiento se realizó este lunes 17 de agosto en San Pedro Sula y reunió a la Junta Directiva de AHDIVA, representantes de casas distribuidoras de vehículos, motocicletas y camiones, entidades financieras, patrocinadores y otros aliados estratégicos.

De acuerdo con AHDIVA, la segunda edición busca fortalecer la actividad de la industria automotriz y generar oportunidades para los consumidores hondureños.

EXPOMÓVIL 2026 se desarrollará del 4 al 6 de septiembre en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, y del 25 al 27 de septiembre en Expocentro, en San Pedro Sula.