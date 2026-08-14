“Tegus sí canta” lleva la poesía a ocho municipios de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La poesía salió de los escenarios convencionales y recorrió distintos rincones de Honduras durante la cuarta edición del Festival Internacional de Literatura “Tegus sí canta”, una jornada cultural que concluyó después de reunir a escritores, estudiantes, docentes, gestores y comunidades alrededor de la palabra. Durante el festival se desarrollaron 22 actividades, entre lecturas, talleres, encuentros literarios, recorridos culturales y espacios de convivencia. La programación contó con la participación de siete poetas internacionales y 10 escritores hondureños, quienes llevaron sus voces a ocho municipios: Tegucigalpa, Cantarranas, Santa Ana, Tatumbla, San Buenaventura, Villa de San Francisco, Valle de Ángeles y Santa Lucía.

La fiesta literaria comenzó en Tegucigalpa con actividades en centros educativos, un taller dirigido a docentes de primera infancia y la inauguración oficial en el Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Allí se reunieron los autores invitados para dar inicio a una ruta que posteriormente se extendería por diferentes comunidades. Uno de los momentos especiales de la apertura fue el homenaje a la poeta hondureña Yadira Eguigure, quien recibió una placa como poeta homenajeada de esta edición. El acto contó además con la presencia del embajador y miembros del cuerpo diplomático de República Dominicana, quienes acompañaron al poeta dominicano José Mármol, uno de los invitados internacionales. A lo largo del recorrido, los escritores compartieron con estudiantes y docentes en escuelas y colegios, generando conversaciones, lecturas y experiencias que acercaron la literatura a las nuevas generaciones. El componente educativo se convirtió así en uno de los pilares del festival, al mostrar la poesía como una herramienta capaz de despertar la imaginación y nuevas formas de sensibilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La propuesta también integró arte, turismo y patrimonio. Los visitantes recorrieron museos, casas de cultura, mariposarios, galerías, espacios emblemáticos y escenarios naturales, además de conocer parte de la gastronomía tradicional. De esta manera, la literatura sirvió como punto de partida para descubrir otras expresiones de la identidad hondureña. Las plazas públicas y casas de la cultura también se transformaron en escenarios para la palabra. En estos espacios, los habitantes de las comunidades pudieron compartir con los autores, escuchar sus obras y participar en encuentros que combinaron poesía, música, convivencia y expresión artística. El desarrollo de esta ruta fue posible gracias al trabajo conjunto de gestores culturales, docentes y autoridades municipales y educativas. Entre los colaboradores destacaron Claudia Cruz, en Tegucigalpa; Rosario Meléndez y Raúl Arechavala, en Tatumbla; Guido Zúniga, en Santa Ana y San Buenaventura; Olga Iris Mencía, en Valle de Ángeles; y Denia Nelson, en Santa Lucía. Una de las jornadas más destacadas se vivió en Villa de San Francisco, donde las autoridades y habitantes recibieron a los participantes con una experiencia especial. El recorrido culminó en Cantarranas, conocido como el municipio selfie de Honduras, con una jornada que reunió nuevamente a escritores, artistas, gestores culturales y miembros de la comunidad.