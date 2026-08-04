Celebran clausura del Festival Internacional de Música Honduras 2026

San Pedro Sula, Honduras

Con una extraordinaria demostración de talento, disciplina y sensibilidad artística, el Festival Internacional de Música Honduras 2026, organizado por el Centro de Estudios Musicales Juan Rodríguez (CEMJR), bajo la dirección general del maestro Juan Manuel Rodríguez y la dirección artística de la Mtra. Ileana Isabel Guevara, cerró con broche de oro su edición 2026 mediante un majestuoso Concierto de Gala que reunió en un mismo escenario a maestros internacionales, artistas nacionales y alumnos que durante una intensa semana vivieron una experiencia de formación musical de alto nivel. Esta importante celebración artística fue posible gracias al respaldo de instituciones, empresas y marcas comprometidas con el desarrollo cultural de Honduras, quienes confiaron en la visión del festival y se sumaron a un proyecto que tiene como propósito fortalecer la educación musical, impulsar el talento nacional y crear espacios de intercambio artístico de nivel internacional.

El concierto de clausura reflejó el fruto del trabajo realizado durante una intensa semana de clases magistrales, ensayos, talleres y actividades académicas, ofreciendo al público interpretaciones de gran calidad que fueron ampliamente ovacionadas. La destacada participación de los maestros invitados y de los alumnos del Centro de Estudios Musicales Juan Rodríguez evidenció el compromiso del festival con la excelencia artística y la formación de las nuevas generaciones de músicos hondureños. Uno de los momentos más significativos de la noche fue el homenaje y reconocimiento otorgado a las personalidades que hicieron posible el éxito académico y artístico del festival. Entre los homenajeados destacaron el director invitado del festival, el Dr. Raúl Munguía; el clarinetista Dr. Andrés Ramírez Villarraga, artista de Yamaha; la flautista Dra. Denissa Rivas; el violinista costarricense Andrey Pérez; el reconocido violinista hondureño Franklin Rodríguez; el reconocido maestro luthier hondureño Carlos F. Vitanza, distinguido por sus sobresalientes méritos y trayectoria internacional en el arte de la construcción de instrumentos de cuerda. Asimismo, fue homenajeada la Mtra. Ileana Isabel Guevara, directora artística del festival, quien recibió un reconocimiento especial por su invaluable entrega, liderazgo, visión artística y extraordinario aporte en la planificación, coordinación y realización del Festival Internacional de Música Honduras 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cada uno recibió un reconocimiento en agradecimiento por su invaluable contribución al fortalecimiento de la educación musical y al desarrollo del talento artístico en Honduras.





Otro de los momentos más emotivos de la velada fue el homenaje brindado al padre del maestro Juan Manuel Rodríguez, como un reconocimiento a su ejemplo de vida, por haber encaminado a sus hijos en el amor por la música y convertirse en la inspiración que marcó el inicio de una vocación artística que hoy continúa dando frutos a través de la formación de nuevas generaciones de músicos hondureños. El público recibió este homenaje con un cálido y prolongado aplauso, en un ambiente de profunda gratitud y emoción. "Este festival nació con el propósito de abrir oportunidades para nuestros jóvenes músicos y demostrar que Honduras posee un enorme talento capaz de alcanzar los más altos niveles de excelencia artística. Cada edición fortalece ese compromiso y nos impulsa a seguir construyendo un mejor futuro para la música en nuestro país", expresaron Juan Manuel Rodríguez, director general del festival y fundador del Centro de Estudios Musicales Juan Rodríguez, e Ileana Isabel Guevara, directora artística del festival. Durante toda la semana, el festival se convirtió en un punto de encuentro para estudiantes, docentes, artistas y amantes de la música clásica, consolidándose como uno de los proyectos culturales más importantes del país y promoviendo el intercambio artístico y académico entre Honduras y el ámbito internacional. La Alianza Francesa de San Pedro Sula desempeñó un papel fundamental como sede oficial de gran parte de las actividades del festival, abriendo sus puertas a conciertos, clases magistrales, exposiciones y encuentros culturales. Su decidido respaldo reafirmó su compromiso con el desarrollo del arte y la cultura en Honduras, convirtiéndose en un aliado estratégico para el éxito de esta edición.