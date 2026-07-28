El hondureño Moisés Duarte gana Medalla de Plata en el Manhattan Music Competition

Nueva York, Estados Unidos

El talento hondureño continúa abriéndose paso en los escenarios internacionales, el tenor Moisés Duarte fue galardonado con la Medalla de Plata en la décima edición del "Manhattan International Music Competition", uno de los certámenes de ópera más prestigiosos para jóvenes intérpretes. El reconocimiento llegó tras un riguroso proceso de selección en la categoría Young Artist, donde participaron cantantes provenientes de diversos países, evaluados por un jurado integrado por destacadas figuras del ámbito operístico y de la música académica internacional.

Para su participación, Duarte presentó un programa que reflejó su versatilidad artística y dominio vocal, interpretando obras de Jules Massenet, Vincenzo Bellini, María Grever y Agustín Lara, un repertorio que abarcó desde el refinado bel canto italiano hasta el lirismo francés y la riqueza interpretativa de la música hispanoamericana. Su desempeño fue ampliamente reconocido por el comité evaluador, presidido por Andrew Glynn, que destacó en su resolución oficial la "notable musicalidad, profundidad interpretativa y excelencia técnica" del tenor hondureño, cualidades que, según el jurado, "lo distinguen dentro del altamente competitivo mundo de la música actual".

La Medalla de Plata representa uno de los mayores reconocimientos obtenidos por Duarte en su trayectoria artística y refleja su constante crecimiento dentro del exigente circuito internacional de la ópera, donde ha logrado posicionarse gracias a su preparación y calidad interpretativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse