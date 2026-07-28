El hondureño Moisés Duarte gana Medalla de Plata en el Manhattan Music Competition

El talento hondureño continúa abriéndose paso en los escenarios internacionales, el tenor Moisés Duarte fue galardonado con la Medalla de Plata en la décima edición del "Manhattan International Music Competition", uno de los certámenes de ópera más prestigiosos para jóvenes intérpretes.
El reconocimiento llegó tras un riguroso proceso de selección en la categoría Young Artist, donde participaron cantantes provenientes de diversos países, evaluados por un jurado integrado por destacadas figuras del ámbito operístico y de la música académica internacional.
Para su participación, Duarte presentó un programa que reflejó su versatilidad artística y dominio vocal, interpretando obras de Jules Massenet, Vincenzo Bellini, María Grever y Agustín Lara, un repertorio que abarcó desde el refinado bel canto italiano hasta el lirismo francés y la riqueza interpretativa de la música hispanoamericana.
Su desempeño fue ampliamente reconocido por el comité evaluador, presidido por Andrew Glynn, que destacó en su resolución oficial la "notable musicalidad, profundidad interpretativa y excelencia técnica" del tenor hondureño, cualidades que, según el jurado, "lo distinguen dentro del altamente competitivo mundo de la música actual".
La Medalla de Plata representa uno de los mayores reconocimientos obtenidos por Duarte en su trayectoria artística y refleja su constante crecimiento dentro del exigente circuito internacional de la ópera, donde ha logrado posicionarse gracias a su preparación y calidad interpretativa.
La ceremonia oficial de premiación se llevará a cabo el próximo 1 de agosto en el histórico Carnegie Hall de Nueva York, uno de los escenarios más emblemáticos de la música clásica a nivel mundial, donde serán homenajeados los artistas distinguidos en esta décima edición del concurso.
Desde ese prestigioso recinto, Moisés Duarte compartirá escenario con músicos y cantantes de diferentes países, en una ceremonia que reúne a destacados representantes de la nueva generación de artistas líricos y que constituye una importante vitrina para proyectar sus carreras internacionales.
Tras conocerse el resultado, el tenor expresó su emoción y agradecimiento por este nuevo paso en su carrera, destacando el orgullo que representa llevar el nombre de Honduras a una competencia de alto nivel.
"Recibo esta Medalla de Plata con mucha humildad. Es un incentivo para seguir preparándome y una alegría poder representar a Honduras en una competencia de este nivel", manifestó el artista.
Asimismo, adelantó que este reconocimiento marca el inicio de nuevos proyectos profesionales y reiteró su compromiso de continuar creciendo como intérprete. "Me emociona todo lo que viene y espero poder compartir muy pronto nuevas noticias con Honduras", expresó.