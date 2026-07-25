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Tres alumnas de la Victoriano López destacan en el Fulton Summer Music Academy de USA

Tres estudiantes de la Escuela de Música Victoriano López de SPS representan con orgullo a Honduras en el prestigioso "Fulton Summer Music Academy" (FSMA), en Illinois, Estados Unidos

Tres alumnas de la Victoriano López destacan en el Fulton Summer Music Academy de USA

Cristina Mejía, directora Ejecutiva de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, junto a las estudiantes de música: Candy Fletes (Viola), Lizi Zelaya (Cello) y Rebecca Orellana (Cello).

Fotos: Cortesía Victoriano López
Illinois, Estados Unidos

La excelencia musical hondureña volvió a hacerse presente en escenarios internacionales gracias a la destacada participación de tres estudiantes de la Escuela de Música Victoriano López en el prestigioso "Fulton Summer Music Academy" (FSMA), un programa intensivo que reúne cada año a jóvenes talentos de diferentes conservatorios del mundo en Illinois, Estados Unidos.

Las hondureñas Candy Dubón (violista), junto a las violonchelistas Lizi Ríos y Rebeca Orellana, fueron las únicas representantes de Latinoamérica en esta edición del festival, un reconocimiento que refleja el alto nivel artístico alcanzado por la institución sampedrana y el compromiso de sus estudiantes con la música clásica.

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Durante cuatro semanas, las jóvenes formaron parte de un exigente programa académico orientado a músicos de cuerda y piano de nivel preuniversitario y preprofesional. La iniciativa combina clases magistrales, lecciones privadas, ensambles de música de cámara, seminarios especializados y largas jornadas de práctica independiente bajo la guía de reconocidos maestros internacionales.

A lo largo de su estancia, las tres alumnas participaron como solistas en diversos conciertos de música de cámara, demostrando su preparación técnica y sensibilidad artística frente a músicos y docentes provenientes de distintos países.

  • Candy Fletes, Rebecca Orellana, Addison Teng (director del programa intensivo de música del FSMA), Cristina Mejía y Lizi Zelaya.

    Candy Fletes, Rebecca Orellana, Addison Teng (director del programa intensivo de música del FSMA), Cristina Mejía y Lizi Zelaya.

     (Fotos: Cortesía Victoriano López)
  • Los jóvenes músicos que fueron parte del programa durante su presentación final este viernes 24 de julio, en el Auditorio Thulin de la Universidad Judson.

    Los jóvenes músicos que fueron parte del programa durante su presentación final este viernes 24 de julio, en el Auditorio Thulin de la Universidad Judson.

     (Fotos: Cortesía Victoriano López)

El cierre del programa se realizó el viernes 24 de julio, a las 7:00 de la noche, hora de Illinois, en el Auditorio Thulin de la Universidad Judson, donde las hondureñas integraron la orquesta oficial del festival durante el concierto de clausura, dirigido por Ryan Tani.

El repertorio incluyó obras de grandes compositores universales como Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Gerald Finzi y Leoš Janáček, interpretaciones que pusieron a prueba el nivel musical de los participantes y sirvieron como vitrina para mostrar el talento de la nueva generación de instrumentistas.

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Las tres jóvenes catrachas junto a otro estudiante del programa de intercambio internacional.

Las tres jóvenes catrachas junto a otro estudiante del programa de intercambio internacional.

 (Fotos: Cortesía Victoriano López)

Uno de los momentos más significativos de la experiencia fue el reconocimiento expresado por Addison Teng, director del programa intensivo de música del FSMA, quien destacó la calidad artística de las estudiantes hondureñas y el fortalecimiento de la relación académica con la Escuela de Música Victoriano López.

"Estamos muy contentos con la asociación que hemos logrado con la Victoriano López. Sus alumnas son muy talentosas y esperamos visitar pronto la escuela en Honduras", expresó Teng, resaltando el potencial de futuras colaboraciones entre ambas instituciones.

El "Fulton Summer Music Academy" es considerado uno de los programas de verano más completos para jóvenes músicos de cuerda y piano. Su metodología promueve no solo el perfeccionamiento técnico, sino también la autodisciplina, la planificación del estudio y el desarrollo artístico mediante un ambiente de intercambio internacional.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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