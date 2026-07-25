Tres alumnas de la Victoriano López destacan en el Fulton Summer Music Academy de USA

Illinois, Estados Unidos

La excelencia musical hondureña volvió a hacerse presente en escenarios internacionales gracias a la destacada participación de tres estudiantes de la Escuela de Música Victoriano López en el prestigioso "Fulton Summer Music Academy" (FSMA), un programa intensivo que reúne cada año a jóvenes talentos de diferentes conservatorios del mundo en Illinois, Estados Unidos. Las hondureñas Candy Dubón (violista), junto a las violonchelistas Lizi Ríos y Rebeca Orellana, fueron las únicas representantes de Latinoamérica en esta edición del festival, un reconocimiento que refleja el alto nivel artístico alcanzado por la institución sampedrana y el compromiso de sus estudiantes con la música clásica.

Durante cuatro semanas, las jóvenes formaron parte de un exigente programa académico orientado a músicos de cuerda y piano de nivel preuniversitario y preprofesional. La iniciativa combina clases magistrales, lecciones privadas, ensambles de música de cámara, seminarios especializados y largas jornadas de práctica independiente bajo la guía de reconocidos maestros internacionales. A lo largo de su estancia, las tres alumnas participaron como solistas en diversos conciertos de música de cámara, demostrando su preparación técnica y sensibilidad artística frente a músicos y docentes provenientes de distintos países.





El cierre del programa se realizó el viernes 24 de julio, a las 7:00 de la noche, hora de Illinois, en el Auditorio Thulin de la Universidad Judson, donde las hondureñas integraron la orquesta oficial del festival durante el concierto de clausura, dirigido por Ryan Tani. El repertorio incluyó obras de grandes compositores universales como Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Gerald Finzi y Leoš Janáček, interpretaciones que pusieron a prueba el nivel musical de los participantes y sirvieron como vitrina para mostrar el talento de la nueva generación de instrumentistas.