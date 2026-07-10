'Art Body Divas Night' demuestra que el pole dance es arte, deporte y disciplina

San Pedro Sula, Honduras

La fuerza, la elegancia y la expresión artística se dieron cita en "Art Body Divas Night", un espectáculo organizado por Art Body Studio que convirtió el escenario en un homenaje a algunas de las mujeres más influyentes de la música internacional, al tiempo que reivindicó el pole dance como una disciplina que combina deporte, arte y técnica. Cada presentación estuvo inspirada en reconocidas artistas como "Janet Jackson", "Selena Quintanilla", "Gloria Estefan", "Alicia Keys", "Natalia Jiménez", "Melanie Martinez" y "Natti Natasha", cuyas trayectorias sirvieron como punto de partida para crear interpretaciones cargadas de fuerza, sensibilidad y creatividad.









A través de coreografías cuidadosamente elaboradas, las participantes trasladaron al escenario la esencia de cada artista, demostrando que el pole dance también puede convertirse en un lenguaje escénico capaz de transmitir emociones, contar historias y rendir tributo a grandes figuras de la cultura musical. El evento también tuvo como propósito seguir educando al público sobre el verdadero significado de esta disciplina, alejándola de los prejuicios y mostrando el alto nivel de preparación física, coordinación, técnica y control corporal que exige cada movimiento. Al frente de esta visión se encuentra la doctora Isamaris Paz, directora de Art Body Studio, quien ha desarrollado una metodología de enseñanza que integra conocimientos de medicina deportiva, anatomía y biomecánica para garantizar un entrenamiento seguro, progresivo y respaldado por fundamentos científicos. Su propuesta combina años de experiencia en la danza con una formación constante en pole deportivo, permitiendo que personas de distintas edades y niveles desarrollen fuerza, flexibilidad, movilidad y confianza dentro de un ambiente profesional e inclusivo.









Uno de los mensajes centrales de la velada fue destacar que detrás de cada presentación existen historias de esfuerzo y superación. Las participantes representan profesiones tan diversas como medicina, arquitectura, ingeniería, licenciaturas, emprendimientos y otras áreas, demostrando que el pole dance puede convivir con cualquier proyecto de vida. Con ello, Art Body Studio busca romper estereotipos y promover una disciplina abierta para todas las mujeres, donde el desarrollo físico también fortalece la autoestima, la disciplina, la constancia y el crecimiento personal.