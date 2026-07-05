Fuad y Jo Faraj renuevan sus votos tras 60 años de matrimonio

San Pedro Sula, Honduras

La emotiva ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Iglesia Sagrada Familia, de Fundación Mhotivo, donde el sacerdote Edgardo Grimaldi impartió la bendición a los esposos y elevó una oración de agradecimiento por las seis décadas de unión construidas sobre la fe, el respeto y el amor.

El amor que comenzó hace 63 años volvió a ser el gran protagonista durante la celebración de las bodas de diamante de Fuad Issa Faraj Musleh y Josephine Elena Barone , quienes renovaron su compromiso tras cumplir 60 años de matrimonio rodeados del cariño de su familia y amigos más cercanos.

Posteriormente, los invitados se trasladaron al salón Jordan, del Club Hondureño Árabe, escenario elegido para recibir a hijos, nietos, bisnietos, familiares y amistades que acompañaron a la pareja en una noche cargada de emociones y recuerdos.

Uno de los momentos más especiales de la velada llegó cuando los nietos de los homenajeados dedicaron unas sentidas palabras a sus abuelos. Diecinueve de los veinte nietos estuvieron presentes para compartir anécdotas y expresar la admiración que sienten por el matrimonio, mientras que la nieta ausente envió un mensaje en video que también emocionó a los asistentes.

Cada intervención resaltó los valores que Fuad y Josephine han transmitido a lo largo de los años, destacando la importancia de la fidelidad, la unidad familiar, la fe y el amor incondicional que continúa fortaleciéndose con el paso del tiempo.

La celebración también contó con la participación del padre Jorge Faraj, sobrino de los homenajeados y párroco de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Antioquena de Honduras, quien compartió una reflexión sobre el significado del matrimonio y la bendición de alcanzar seis décadas de vida en común.

Más adelante, Fuad Faraj, hijo mayor de la pareja, dirigió un emotivo discurso en el que agradeció el ejemplo que sus padres han representado para toda la familia, destacando que su éxito matrimonial ha estado cimentado en la fidelidad, el respeto mutuo y en colocar a Dios como el centro de su hogar.

Fuad también fue el encargado de dirigir el brindis, invitando a los presentes a celebrar no solo los 60 años de matrimonio, sino también el legado familiar que Fuad y Josephine continúan construyendo para las nuevas generaciones.