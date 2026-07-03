Graduandos de UTH viven emotiva velada antes de recibir su título universitario

San Pedro Sula, Honduras

El encuentro tuvo lugar en el salón Julián Arriaga, ubicado dentro del campus universitario, donde los asistentes fueron recibidos en un ambiente especialmente preparado para conmemorar uno de los momentos más importantes de su formación académica.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró el tradicional cóctel de graduandos 2026 con una elegante velada que reunió a cerca de 300 futuros profesionales, quienes compartieron una noche de alegría y compañerismo antes de recibir oficialmente su título universitario.

Además de los graduandos, la celebración contó con la presencia de autoridades universitarias, coordinadores y docentes de las distintas carreras, quienes acompañaron a los estudiantes en este significativo paso previo a la ceremonia de graduación.

La promoción 2026 será investida oficialmente el próximo jueves 9 de julio, a las 10:00 de la mañana, durante la quincuagésima séptima (57) ceremonia de graduación de la institución, un acto que marcará el inicio de una nueva etapa profesional para cientos de egresados.

Durante la recepción, los invitados aprovecharon los distintos espacios decorativos y stands fotográficos para capturar recuerdos junto a compañeros, familiares y profesores, inmortalizando una noche cargada de emoción y expectativas.

Como parte del programa, se realizó un brindis simbólico en agradecimiento a Dios, a las familias y a todas las personas que contribuyeron al cumplimiento de esta importante meta académica, resaltando el esfuerzo y la perseverancia de los nuevos profesionales.

La velada también estuvo llena de momentos de entretenimiento gracias a diversas dinámicas organizadas para los asistentes, entre ellas sorteos de televisores y certificados de consumo, que despertaron entusiasmo entre los presentes.