Inglaterra con operativo de guerra en México: Destapan plan oculto para ganar

El partido, que inicialmente estaba programado para disputarse este domingo 5 de julio a las 6:00 de la tarde, sufrió un cambio de horario por decisión de la FIFA. Ahora el compromiso se jugará a las 12:00 del mediodía, luego de que los pronósticos meteorológicos anticiparan fuertes tormentas eléctricas durante la tarde y noche en la Ciudad de México.