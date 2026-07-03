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Inglaterra con operativo de guerra en México: Destapan plan oculto para ganar

La selección inglesa no quiere dejar absolutamente nada al azar antes de enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 14:22 -
  • German Alvarado
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La selección de Inglaterra no quiere dejar absolutamente nada al azar antes de enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026.

 Fotos Agencia EFE y Selección de Inglaterra.
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México e Inglaterra se perfila como uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Dos selecciones con enorme tradición, plantillas repletas de figuras y el sueño de conquistar la Copa del Mundo medirán fuerzas en un partido que promete paralizar a millones de aficionados alrededor del planeta.
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El partido, que inicialmente estaba programado para disputarse este domingo 5 de julio a las 6:00 de la tarde, sufrió un cambio de horario por decisión de la FIFA. Ahora el compromiso se jugará a las 12:00 del mediodía, luego de que los pronósticos meteorológicos anticiparan fuertes tormentas eléctricas durante la tarde y noche en la Ciudad de México.
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Consciente de la dificultad que representa jugar en el Estadio Azteca y del enorme ambiente que genera la afición mexicana, el seleccionador Thomas Tuchel ha diseñado un meticuloso plan para minimizar cualquier ventaja que pueda tener el Tricolor dentro y fuera del terreno de juego.
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El plan comenzó desde la logística del viaje...
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Después de vencer al Congo en la ronda anterior, el combinado inglés decidió regresar a su campamento base en Kansas City, en lugar de permanecer en territorio mexicano, y no viajará a la capital azteca hasta este viernes, apenas dos días antes del compromiso.
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La estrategia no termina ahí. Según reveló GB News, la ubicación del hotel donde se hospedará Inglaterra será mantenida en absoluto secreto.
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El objetivo es impedir que se repitan situaciones como las vividas por otras selecciones durante el torneo, cuando grupos de aficionados organizaron serenatas con bocinas, música a todo volumen y fuegos artificiales durante la madrugada para intentar interrumpir el descanso de los futbolistas rivales.
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Además, el cuerpo técnico inglés ha preparado un protocolo especial para garantizar el descanso de sus jugadores.
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Cada habitación contará con máquinas de ruido blanco para aislar el sonido exterior y también se utilizarán remedios naturales destinados a favorecer el sueño y la recuperación física antes de un encuentro que puede definir el futuro de los ingleses en la Copa del Mundo.
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No obstante, existe un aspecto que ni siquiera el cuidadoso plan de Tuchel puede controlar: la altitud del Estadio Azteca.
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Ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el escenario representa una ventaja histórica para México, acostumbrado a competir en esas condiciones. El propio entrenador alemán reconoció que ese será uno de los mayores desafíos para su equipo.
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Con el horario modificado, un estricto operativo de seguridad y una preparación diseñada al mínimo detalle, Inglaterra intentará romper la fortaleza del Tricolor en el Azteca.
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Sin embargo, más allá de toda la planificación, los británicos saben que enfrentar a México en su casa, con un estadio repleto y en condiciones que favorecen a los locales, será una prueba completamente distinta a cualquier otra en este Mundial 2026.
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Inglaterra está tomando precauciones para su llegada a México para asegurarse de que los ruidosos hinchas locales, empeñados en arruinar el descanso y el sueño de los jugadores, no interrumpan sus preparativos.
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Teniendo esto en cuenta, a los jugadores y al personal de Inglaterra que no hayan traído sus propios dispositivos para descansar, como tapones para los oídos o pulseras para dormir, se les ofrecerán remedios naturales para conciliar el sueño o máquinas de audio con ruido blanco para garantizar que el descanso no se vea afectado.
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