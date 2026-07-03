Inglaterra con operativo de guerra en México: Destapan plan oculto para ganar

La selección de Inglaterra no quiere dejar absolutamente nada al azar antes de enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026.
México e Inglaterra se perfila como uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Dos selecciones con enorme tradición, plantillas repletas de figuras y el sueño de conquistar la Copa del Mundo medirán fuerzas en un partido que promete paralizar a millones de aficionados alrededor del planeta.
El partido, que inicialmente estaba programado para disputarse este domingo 5 de julio a las 6:00 de la tarde, sufrió un cambio de horario por decisión de la FIFA. Ahora el compromiso se jugará a las 12:00 del mediodía, luego de que los pronósticos meteorológicos anticiparan fuertes tormentas eléctricas durante la tarde y noche en la Ciudad de México.
Consciente de la dificultad que representa jugar en el Estadio Azteca y del enorme ambiente que genera la afición mexicana, el seleccionador Thomas Tuchel ha diseñado un meticuloso plan para minimizar cualquier ventaja que pueda tener el Tricolor dentro y fuera del terreno de juego.
El plan comenzó desde la logística del viaje...
Después de vencer al Congo en la ronda anterior, el combinado inglés decidió regresar a su campamento base en Kansas City, en lugar de permanecer en territorio mexicano, y no viajará a la capital azteca hasta este viernes, apenas dos días antes del compromiso.
La estrategia no termina ahí. Según reveló GB News, la ubicación del hotel donde se hospedará Inglaterra será mantenida en absoluto secreto.
El objetivo es impedir que se repitan situaciones como las vividas por otras selecciones durante el torneo, cuando grupos de aficionados organizaron serenatas con bocinas, música a todo volumen y fuegos artificiales durante la madrugada para intentar interrumpir el descanso de los futbolistas rivales.
Además, el cuerpo técnico inglés ha preparado un protocolo especial para garantizar el descanso de sus jugadores.
Cada habitación contará con máquinas de ruido blanco para aislar el sonido exterior y también se utilizarán remedios naturales destinados a favorecer el sueño y la recuperación física antes de un encuentro que puede definir el futuro de los ingleses en la Copa del Mundo.
No obstante, existe un aspecto que ni siquiera el cuidadoso plan de Tuchel puede controlar: la altitud del Estadio Azteca.
Ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, el escenario representa una ventaja histórica para México, acostumbrado a competir en esas condiciones. El propio entrenador alemán reconoció que ese será uno de los mayores desafíos para su equipo.
Con el horario modificado, un estricto operativo de seguridad y una preparación diseñada al mínimo detalle, Inglaterra intentará romper la fortaleza del Tricolor en el Azteca.
Sin embargo, más allá de toda la planificación, los británicos saben que enfrentar a México en su casa, con un estadio repleto y en condiciones que favorecen a los locales, será una prueba completamente distinta a cualquier otra en este Mundial 2026.
Inglaterra está tomando precauciones para su llegada a México para asegurarse de que los ruidosos hinchas locales, empeñados en arruinar el descanso y el sueño de los jugadores, no interrumpan sus preparativos.
Teniendo esto en cuenta, a los jugadores y al personal de Inglaterra que no hayan traído sus propios dispositivos para descansar, como tapones para los oídos o pulseras para dormir, se les ofrecerán remedios naturales para conciliar el sueño o máquinas de audio con ruido blanco para garantizar que el descanso no se vea afectado.