Modric como pocas veces: Explota y realiza impactante denuncia en el Mundial 2026

Luka como pocas veces hizo impactantes declaraciones: "Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan incorrectamente o de forma selectiva, o dependiendo del tamaño del equipo. El VAR debería intervenir si es un error 200%, pero si no lo es, si está en la zona gris, no tienes voz ni voto", señaló.