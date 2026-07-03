Modric como pocas veces: Explota y realiza impactante denuncia en el Mundial 2026

Luka Modric estalló como pocas veces se le ha visto tras lo ocurrido en el Portugal vs Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.
El mediocampista se mostró frustrado por el penalti cobrado a favor de Cristiano Ronaldo y Portugal, denunciando el manejo de la tecnología en el torneo en su contra.
“¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó la pelota, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que las haya tocado. Si no toca la pelota, no es offside... Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penal... si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido", comenzó diciendo un molesto Modric.
Modric empezó a comentar diferentes episodios del partido... como el penalti señalado a favor de Portugal para el 1-1 de Cristiano Ronaldo: "Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penalti... si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido.", dijo.
Luka como pocas veces hizo impactantes declaraciones: "Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan incorrectamente o de forma selectiva, o dependiendo del tamaño del equipo. El VAR debería intervenir si es un error 200%, pero si no lo es, si está en la zona gris, no tienes voz ni voto", señaló.
"No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penalti. Ambos equipos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penalti así en un partido como este", dijo un molesto Modric.
Luka dejó claro que no está de acuerdo con la forma en la que se usa el videoarbitraje en el fútbol: "Por eso digo que debe usarse si el error es 200%. Si puedes tratar algo de una forma u otra, no tienes voz ni voto. Eso me molesta y siempre nos perjudica", mencionó.
"Lo que es, es... sigamos adelante, no nos quejaremos, pero claro, algunas cosas me molestan porque el destino decide, decide el estado de ánimo para todo lo que haces, lo que sacrificas, te destrozas, luchas... Hay jugadores jóvenes que vienen aquí y luego les haces algo así... Siempre nos perjudica", arremetió Luka Modric.
Modric dejó un mensaje final: "No voy a hablar más de eso, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo luchamos, cómo representamos a Croacia, especialmente en la segunda mitad".
"Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo. Nada, sigamos adelante, ahora reiniciamos y eso es todo", cerró diciendo Luka.
Para el inicio del juego, se le vio a Modric bien entusiasmado sin imaginar el triste desenlace en el Mundial 2026.
Más allá de las jugadas concretas, Modrić mostró una preocupación recurrente: la aplicación del VAR, a su juicio, no es uniforme. El capitán croata insistió en que la tecnología debería intervenir solo cuando el árbitro se equivoque de manera “clara y evidente”, y no cuando la decisión queda sujeta a interpretaciones discutibles o matices.
Con el Mundial cerrado, Croacia debe asimilar una nueva eliminación dolorosa en un torneo grande. Para Modrić, además, el panorama es aún más sensible: el torneo en Norteamérica parece estar cerca de convertirse en su última participación en una Copa del Mundo, ya que tendría 44 años en la próxima edición.
Modric tras el final del juego, se dedicó a consolar a cada de sus compañeros de la selección de Croacia que estaban destrozados.
Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Croacia, Modrić se despide, al menos de momento, tras haber escrito páginas inolvidables en los Mundiales y consolidarse como una auténtica leyenda del fútbol.