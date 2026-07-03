  1. Inicio
  2. · Deportes

México vs Inglaterra, Mundial 2026: Cambia la hora del partido por increíble motivo

Mexicanos e ingleses se enfrentarán en duelo de alto voltaje por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 13:47 -
  • German Alvarado
México vs Inglaterra, Mundial 2026: Cambia la hora del partido por increíble motivo

Julián Quiñones por México y Harry Kane de Inglaterra, figuras en el ataque de ambas selecciones.

 Fotos FIFA.
Ciudad de México, México.

El enfrentamiento entre México e Inglaterra se perfila como uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Dos selecciones con enorme tradición, plantillas repletas de figuras y el sueño de conquistar la Copa del Mundo medirán fuerzas en un partido que promete paralizar a millones de aficionados alrededor del planeta.

Sin embargo, cuando todo estaba listo para que el encuentro se disputara este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el histórico Estadio Azteca, surgió una noticia que tomó por sorpresa a seguidores, medios de comunicación e incluso a los propios protagonistas.

De acuerdo con diversos reportes, la FIFA adelantará el compromiso y programarlo a las 12:00 del mediodía, un cambio de horario que alteraría por completo la planificación de ambas selecciones.

FIFA no se calla: revela la verdad del gol anulado que dejó fuera a Croacia

La modificación estaría motivada por el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa fuertes lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche del domingo en la Ciudad de México. Ante ese escenario, el organismo rector del fútbol mundial activaría sus protocolos de seguridad, los cuales establecen que un partido debe suspenderse, retrasarse o adelantarse cuando existe riesgo por actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, priorizando la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados.

No sería la primera vez que el clima altera los planes de la Selección Mexicana en este Mundial. En la ronda anterior, el compromiso frente a Ecuador, disputado también en el Estadio Azteca, tuvo que retrasarse cerca de una hora debido a una tormenta eléctrica. Tras la pausa obligada, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad y terminó imponiéndose por 2-0 para sellar su clasificación a los octavos de final.

Ahora, el combinado mexicano afrontará una prueba de máximo nivel frente a una Inglaterra comandada por Thomas Tuchel, que llega con el objetivo de confirmar su candidatura al título.

Por su parte, el Tricolor buscará aprovechar el respaldo de su afición y las condiciones de la altitud de la capital mexicana para intentar dar otro golpe sobre la mesa y conseguir un histórico boleto a los cuartos de final.

FIFA le brinda noticia a Said Martínez tras última polémica

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
German Alvarado
German Alvarado
Periodista

Desde 2014 en medios de comunicación, creando y desarrollando contenido deportivo para las plataformas digitales de Diario LA PRENSA, Diez y El Heraldo. Especializado en cobertura de noticias y actualidad del fútbol nacional e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias