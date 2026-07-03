México vs Inglaterra, Mundial 2026: Cambia la hora del partido por increíble motivo

Ciudad de México, México.

El enfrentamiento entre México e Inglaterra se perfila como uno de los duelos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Dos selecciones con enorme tradición, plantillas repletas de figuras y el sueño de conquistar la Copa del Mundo medirán fuerzas en un partido que promete paralizar a millones de aficionados alrededor del planeta.

Sin embargo, cuando todo estaba listo para que el encuentro se disputara este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el histórico Estadio Azteca, surgió una noticia que tomó por sorpresa a seguidores, medios de comunicación e incluso a los propios protagonistas.

De acuerdo con diversos reportes, la FIFA adelantará el compromiso y programarlo a las 12:00 del mediodía, un cambio de horario que alteraría por completo la planificación de ambas selecciones.