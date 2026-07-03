Mundial 2026: FIFA le brinda noticia al hondureño Said Martínez tras última polémica

Miami, Estados Unidos.

Este viernes, el silbante catracho recibió una nueva muestra de ese respaldo al ser designado para integrar el equipo arbitral de uno de los partidos de los octavos de final de la Copa del Mundo. Martínez será el cuarto árbitro en el atractivo duelo entre Brasil y Noruega , programado para este domingo 5 de julio.

La FIFA continúa respaldando el trabajo del árbitro hondureño Said Martínez , quien sigue ganándose la confianza gracias a sus actuaciones en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El originario de Tocoa, Colón, estará acompañado por su compatriota Walter López, quien desempeñará la función de quinto árbitro. Mientras tanto, el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego será el experimentado árbitro estadounidense Ismail Elfath, uno de los colegiados con mayor recorrido a nivel internacional.

Con esta nueva designación, Said Martínez alcanzará su quinta participación en el Mundial 2026. Hasta el momento ha dirigido tres encuentros como árbitro principal y, con el compromiso entre brasileños y noruegos, sumará dos apariciones como cuarto árbitro, confirmando que continúa siendo uno de los jueces con mayor actividad en el torneo.

Su debut mundialista se produjo en el empate 1-1 entre Suiza y Qatar. Posteriormente fue el encargado de dirigir el encuentro entre Inglaterra y Ghana, que terminó igualado sin goles. Más adelante integró el equipo arbitral como cuarto árbitro en el compromiso entre Portugal y Colombia, otro partido que concluyó con empate.

Su actuación más reciente fue una de las más comentadas del campeonato. El pasado miércoles dirigió el intenso enfrentamiento entre Bélgica y Senegal, un compromiso cargado de emociones que terminó con victoria belga por 3-2 tras una espectacular remontada. Sin embargo, la gran polémica llegó en el minuto 119 del tiempo extra, cuando Martínez señaló un penalti a favor de Bélgica. La decisión dividió opiniones, provocó un intenso debate entre aficionados y analistas y convirtió al árbitro hondureño en tendencia en las redes sociales.