¿Y Neymar? Brasil sufre bajas previo al duelo contra Noruega en octavos

Estados Unidos.

Sin Rayan ni los lesionados Lucas Paquetá y Raphinha, la selección brasileña volvió este jueves a los entrenamientos con los termómetros marcando 36 grados Celsius, en medio de una ola de calor que afecta a la región de Nueva Jersey. Los jugadores de la Canarinha se ejercitaron en el Columbia Park de la localidad de Morristown con miras ya al partido de octavos de final del Mundial 2026 del domingo ante Noruega, después de disfrutar de un día libre.

En los quince minutos de la sesión abiertos a los medios de comunicación, saltaron al césped los tres porteros y 19 futbolistas de campo, quienes realizaron ejercicios de activación con y sin pelota, bajo la atenta mirada del seleccionador Carlo Ancelotti. La sensación térmica en ese periodo de la mañana llegó a los 41 grados Celsius, según la información meteorológica ofrecida en tiempo real. Rayan, el elegido por el técnico italiano para sustituir a Raphinha en los dos últimos partidos, se quedó en el gimnasio para controlar el esfuerzo físico, pero está en condiciones para jugar.