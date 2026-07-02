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Partidos hoy dieciseisavos | Mundial FIFA 2026, horarios y dónde ver: Cristiano vs Modric

Dos platos fuertes en los partidos de hoy de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Partidos hoy dieciseisavos | Mundial FIFA 2026, horarios y dónde ver: Cristiano vs Modric

España y Portugal entran en acción hoy en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El quinto día de partidos de los dieciseisavos de final del Mundial United 2026 comenzará este jueves con tres atractivos partidos que dejará confirmado otro cruce de los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA.

El telón se abre hoy a la 1.00 PM, hora de Honduras, con el enfrentamiento en el SoFi Stadium de Los Ángeles entre España y Austria, cuyo ganador será rival en octavos de final de Portugal o Croacia.

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Precisamente a partir de las 5.00 PM la ciudad canadiense de Toronto será el palco del choque entre portugueses y croatas, en el que habrá un reencuentro con sabor madridista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos antiguos socios que ganaron todo en el Real Madrid.

Y también en Canadá, en el Estadio BC Place de Vancouver, pero desde las 9.00 PM, Suiza y Argelia dirimirán el paso a la fase de los dieciséis mejores frente al que supere el choque entre Colombia y Ghana.

Partidos de hoy del Mundial: horarios y quién transmite:

España vs Austria - 1.00 PM - Tigo Sports y FOX

Portugal vs Croacia - 5.00 PM - Tigo Sports y TVC

Suiza vs Argelia - 9.00 PM - Tigo Sports

Cruces confirmados de dieciseisavos de final:

Bélgica 3-2 Senegal | 1 de julio | (Finalizado)

Inglaterra 2 - 1 RD Congo | 1 de julio | (Finalizado)

Sudáfrica 0 - 1 Canadá | 28 de junio | (Finalizado)

Brasil 1 - 2 Japón | 29 de junio | (Finalizado)

Alemania 1 (3) - 1 (4) Paraguay | 29 de junio | (Finalizado)

Países Bajos 1 (2) - 1 (3) Marruecos | 30 de junio | (Finalizado)

Costa de Marfil 1-2 Noruega | 30 de junio | (Finalizado)

Francia 3-0 Suecia | 30 de junio | (Finalizado)

México 2-0 Ecuador | 1 de julio | (Finalizado)

Estados Unidos 2-0 Bosnia | 2 de julio | (Finalizado)

España vs Austria | 2 de julio | 1:00 PM | Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium).

Portugal vs Croacia | 2 de julio | 5:00 PM | Estadio de Toronto (BMO Field).

Suiza vs Argelia | 2 de julio | 9:00 PM | Estadio de Vancouver (BC Place).

Australia vs Egipto | 3 de julio | 12:00 M | Estadio de Dallas (AT&T Stadium).

Argentina vs Cabo Verde | 3 de julio | 4:00 PM | Estadio de Miami (Hard Rock Stadium).

Colombia vs Ghana | 3 de julio | 7:30 PM | Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium).

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Redacción La Prensa
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