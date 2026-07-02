Partidos hoy dieciseisavos | Mundial FIFA 2026, horarios y dónde ver: Cristiano vs Modric

El quinto día de partidos de los dieciseisavos de final del Mundial United 2026 comenzará este jueves con tres atractivos partidos que dejará confirmado otro cruce de los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA. El telón se abre hoy a la 1.00 PM, hora de Honduras, con el enfrentamiento en el SoFi Stadium de Los Ángeles entre España y Austria, cuyo ganador será rival en octavos de final de Portugal o Croacia.

Precisamente a partir de las 5.00 PM la ciudad canadiense de Toronto será el palco del choque entre portugueses y croatas, en el que habrá un reencuentro con sabor madridista entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos antiguos socios que ganaron todo en el Real Madrid. Y también en Canadá, en el Estadio BC Place de Vancouver, pero desde las 9.00 PM, Suiza y Argelia dirimirán el paso a la fase de los dieciséis mejores frente al que supere el choque entre Colombia y Ghana.

⚽🔥 ¡Se viene otro día cargado de emociones en el Mundial! Este jueves 2 de julio continúa la acción de los dieciseisavos de final con tres partidazos que prometen sacar chispas:



🇪🇸 España 🆚 Austria

🇵🇹 Portugal 🆚 Croacia

🇨🇭 Suiza 🆚 Argelia pic.twitter.com/dyiuoKxvBF — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) July 2, 2026

Partidos de hoy del Mundial: horarios y quién transmite:

• España vs Austria - 1.00 PM - Tigo Sports y FOX • Portugal vs Croacia - 5.00 PM - Tigo Sports y TVC • Suiza vs Argelia - 9.00 PM - Tigo Sports

Cruces confirmados de dieciseisavos de final: