De Cortés, con años fuera y residencia: así es el hondureño que manda remesas

San Pedro Sula, Honduras

Detrás de cada remesa que llega a Honduras hay una historia de migración, trabajo y sacrificio. La más reciente Encuesta Semestral de Remesas Familiares, elaborada y publicada por el Banco Central de Honduras (BCH), permite conocer con detalle quiénes son los hondureños que envían dinero a sus familias, cuánto remiten cada mes, en qué trabajan, cuánto tiempo llevan fuera del país y cuáles son sus expectativas para el futuro.

El informe, levantado del 5 al 13 de enero de 2026 entre hondureños residentes en el exterior que visitaban el país por los aeropuertos internacionales Palmerola y Ramón Villeda Morales, muestra que el envío promedio alcanza los $506 mensuales, un ingreso que para miles de familias representa el principal sustento para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación y otros gastos esenciales. Más allá del monto enviado, el estudio ofrece una radiografía de la migración hondureña. Revela que la mayoría de quienes envían remesas ya logró regularizar su situación migratoria, mantiene un empleo permanente y conserva un fuerte vínculo económico con Honduras, incluso después de varios años de vivir en el extranjero.

La mayoría ya regularizó su situación migratoria

Uno de los primeros rasgos que muestra la encuesta es la estabilidad migratoria alcanzada por buena parte de los hondureños consultados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 85.3% manifestó contar con algún tipo de documentación migratoria regular. Entre ellos predominan quienes poseen permiso de residencia, con 39.9%, y quienes ya adquirieron ciudadanía, con 38.8%.

Las diferencias son amplias dependiendo del grupo entrevistado. Entre quienes fueron encuestados directamente en los aeropuertos Palmerola y Ramón Villeda Morales, 98% aseguró tener documentación migratoria legal. El panorama cambia entre los hondureños contactados telefónicamente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores: una parte importante todavía carece de documentación o tiene sus trámites pendientes.

Cortés es el principal lugar de origen

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La geografía de las remesas comienza principalmente en el norte del país. Cortés concentra el 20.8% de los hondureños entrevistados, convirtiéndose en el departamento de origen con mayor representación dentro de la encuesta.

Y dentro de Cortés destaca ampliamente San Pedro Sula, de donde procede el 53.9% de los consultados originarios de ese departamento. Le siguen Puerto Cortés, con 12.2%, y La Lima, con 8.3%. Francisco Morazán ocupa la segunda posición nacional, con 16%. De ese grupo, 76.8% procede del Distrito Central.

Atlántida representa otro 10.1%, encabezado por La Ceiba, mientras Olancho aporta 8.3% y Yoro 8.2%. La radiografía muestra así que buena parte del dinero que ingresa mensualmente como remesas tiene sus raíces en algunos de los principales centros urbanos y económicos del país.

Se fueron buscando una vida mejor

¿Qué hizo que esos hondureños abandonaran el país? La respuesta más frecuente no fue únicamente encontrar trabajo. El 36.2% dijo haber emigrado para mejorar su calidad de vida, convirtiendo esta razón en el principal detonante de la migración entre los encuestados. La reunificación familiar aparece en segundo lugar, con 25.5%, mientras que el desempleo representa 17.3%. Otros factores fueron los bajos ingresos, mencionados por 8.7%, y la inseguridad ciudadana, con 6%. Los resultados retratan una migración impulsada tanto por las condiciones económicas como por la necesidad de reencontrarse con familiares que habían iniciado anteriormente el camino migratorio.

Estados Unidos sigue siendo el gran destino

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Si Cortés aparece como principal punto de partida, Estados Unidos es, por mucho, el mayor punto de llegada. El 85% de los encuestados, equivalente a 735 personas, vive en Estados Unidos. Florida encabeza los estados de residencia, con 22.6% de los hondureños consultados en ese país; le siguen Texas, con 15.2%; California, 9.3%, y Luisiana, 6.8%. En conjunto, 10 estados estadounidenses concentran 73.2% de la población hondureña entrevistada residente en ese país. España ocupa un distante segundo lugar, aunque con una participación significativa: 9.1% de los consultados reside allí. Barcelona, Madrid y Girona concentran 81% de los hondureños encuestados en territorio español. México y Canadá representan cada uno 1.3%, mientras otro 3.3% vive en diferentes destinos. La encuesta también identifica una diferencia de género importante. Entre los entrevistados residentes en Estados Unidos hay mayor presencia femenina, pero en España el patrón es mucho más marcado: 77.2% son mujeres.

Más de la mitad lleva al menos 16 años fuera

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Aunque las remesas suelen asociarse a las nuevas olas migratorias, los datos del BCH revelan que buena parte de quienes envían dinero a Honduras construyeron su vida en el exterior hace muchos años. El 53.3% de los consultados tiene más de 16 años residiendo fuera del país. El grupo más numeroso es precisamente el de quienes llevan más de 20 años, integrado por 365 personas. Su edad promedio es de 54 años.

Otros 96 entrevistados tienen entre 16 y 20 años de residencia en el extranjero, con una edad promedio de 43 años. En contraste, las migraciones más recientes tienen una participación femenina más alta. Las mujeres representan más de la mitad de quienes salieron de Honduras durante los últimos diez años. En España el fenómeno resulta todavía más evidente: casi dos tercios de los hondureños entrevistados llegaron durante la última década y cerca del 79% son mujeres. Es decir, detrás de las remesas conviven dos generaciones migratorias: hondureños que llevan décadas establecidos fuera y una migración más reciente, con creciente rostro femenino.

La mayoría salió con educación primaria o secundaria

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La encuesta también permite conocer con qué nivel educativo dejaron Honduras. El grupo más grande había completado únicamente la educación primaria: 32.8%. Otro 26% poseía educación media y 22.3% había cursado secundaria o ciclo común. Solo 14.1% había completado estudios universitarios antes de emigrar, mientras 1.8% contaba con formación técnica y 0.7% con una maestría. Pero salir de Honduras no significó necesariamente detener su formación.

El 43.4% continuó estudiando en el extranjero, principalmente mediante cursos y diplomados. El dato ayuda a completar el perfil: muchos de los hondureños que hoy sostienen económicamente a sus familias comenzaron su vida migratoria con una formación académica básica o media y fueron acumulando experiencia, estudios y estabilidad a lo largo de los años.

Dos de cada tres tienen empleo permanente

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La estabilidad laboral es otro rasgo del perfil de los hondureños que envían remesas. Según la encuesta del BCH, el 66.5% tiene un empleo permanente, con un ingreso promedio mensual de $4,355.4. Otro 18.1% trabaja por cuenta propia, un grupo que, aunque es menor, registra el ingreso promedio más alto: $6,136.6 mensuales. En tanto, el 15.4% tiene un empleo temporal y percibe en promedio $3,024.2 al mes. Entre los hondureños residentes en Estados Unidos, quienes poseen un empleo permanente trabajan en promedio 45 horas por semana, mientras los empleados temporales laboran unas 42 horas semanales. La encuesta también evidencia diferencias por género. Los hombres con empleo permanente trabajan alrededor de 47 horas semanales y perciben $5,255.3 al mes, frente a las mujeres, que laboran unas 42 horas y reciben en promedio $3,210.9. La brecha también aparece entre los trabajadores temporales: los hombres registran ingresos promedio de $3,317.5 mensuales, mientras las mujeres reciben $2,641, pese a que ambos grupos trabajan prácticamente la misma cantidad de horas.

Ocupación e ingresos por actividad económica

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La encuesta del Banco Central de Honduras revela que el empleo permanente es la principal forma de inserción laboral de los migrantes hondureños en el exterior. El 66.5% de los entrevistados afirmó tener un trabajo fijo, con un ingreso promedio mensual de 4,355.4 dólares, muy por encima de quienes laboran de forma temporal.

Además, un 18.1% indicó tener un negocio propio, grupo que registra el mayor ingreso promedio, con 6,136.6 dólares mensuales, mientras que el 15.4% trabaja de manera temporal y percibe en promedio 3,024.2 dólares al mes. Entre los hondureños que residen en Estados Unidos, quienes cuentan con empleo permanente trabajan 45 horas semanales en promedio, frente a las 42 horas de quienes tienen empleos temporales. El informe también evidencia diferencias por género: los hombres con empleo fijo laboran cerca de 47 horas por semana y reciben un ingreso promedio de 5,255.3 dólares mensuales, mientras que las mujeres trabajan alrededor de 42 horas y obtienen un promedio de 3,210.9 dólares.

Gasto promedio mensual según género

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