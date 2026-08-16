Las remesas a Honduras, El Salvador y Guatemala crecen 7,8% en el primer semestre de 2026

Tegucigalpa.

Las remesas familiares recibidas por Honduras, El Salvador y Guatemala, que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, acumularon 24,554,6 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 7,8 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos recabados este viernes. Las cifras registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y junio pasado con 12.978,5 millones de dólares o el 52,9 %, seguido de Honduras con 6.515,5 millones (26,5 %) y El Salvador con 5.060,6 millones de dólares (20,6 %).

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 4,5 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 7 % para Guatemala y un 12,3 % para Honduras, en comparación con el primer semestre del año anterior. Cada año, aproximadamente 500.000 personas procedentes del Triángulo Norte intentan llegar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que hace a este país la principal fuente de las remesas.