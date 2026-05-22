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Honduras, El Salvador y Guatemala definen hoja de ruta para agilizar el tránsito regional

Honduras, El Salvador y Guatemala acordaron una hoja de ruta para modernizar el control migratorio y agilizar el tránsito regional en un encuentro celebrado en Roatán

Honduras, El Salvador y Guatemala definen hoja de ruta para agilizar el tránsito regional

Autoridades migratorias de Honduras, El Salvador y Guatemala durante el encuentro regional realizado en Roatán, donde definieron una hoja de ruta para el control fronterizo.
Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades migratorias de Honduras, El Salvador y Guatemala definieron una hoja de ruta conjunta orientada a modernizar los sistemas de control fronterizo y agilizar el tránsito regional, durante el Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte de Centroamérica.

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El evento se desarrolló en Roatán los días 19 y 20 de mayo de 2026, donde los participantes intercambiaron experiencias y modelos exitosos enfocados en la innovación de los procesos migratorios y la facilitación de un tránsito seguro de personas en los puestos fronterizos.

Entre los principales acuerdos destaca la implementación de nuevas tecnologías, la réplica de modelos eficientes de control migratorio y el fortalecimiento de la seguridad transfronteriza, sin descuidar la movilidad regional.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carlos Cordero, en su calidad de anfitrión, destacó que el encuentro representa un hito en la gobernanza migratoria regional y en la coordinación entre los tres países.

Integración tecnológica

Cordero subrayó que la integración tecnológica y la homologación de procesos fronterizos fortalecerán la seguridad nacional, al tiempo que permitirán mejorar la atención digna a los flujos de viajeros y migrantes.

Por su parte, el director general de Migración y Extranjería de El Salvador, Ricardo Cucalón, reafirmó el compromiso de trabajar de forma conjunta como bloque regional para mejorar la gestión migratoria.

En tanto, el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, señaló que el encuentro permitió evaluar modelos exitosos para su posible implementación regional, además de fortalecer el intercambio de información y estadísticas entre los países.

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Redacción La Prensa
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