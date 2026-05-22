Honduras, El Salvador y Guatemala definen hoja de ruta para agilizar el tránsito regional

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades migratorias de Honduras , El Salvador y Guatemala definieron una hoja de ruta conjunta orientada a modernizar los sistemas de control fronterizo y agilizar el tránsito regional, durante el Primer Encuentro de Autoridades Migratorias del Triángulo Norte de Centroamérica.

El evento se desarrolló en Roatán los días 19 y 20 de mayo de 2026, donde los participantes intercambiaron experiencias y modelos exitosos enfocados en la innovación de los procesos migratorios y la facilitación de un tránsito seguro de personas en los puestos fronterizos.

Entre los principales acuerdos destaca la implementación de nuevas tecnologías, la réplica de modelos eficientes de control migratorio y el fortalecimiento de la seguridad transfronteriza, sin descuidar la movilidad regional.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carlos Cordero, en su calidad de anfitrión, destacó que el encuentro representa un hito en la gobernanza migratoria regional y en la coordinación entre los tres países.