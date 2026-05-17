Honduras impulsa política pública para migrantes

Tegucigalpa, Honduras

La designada presidencial, María Antonieta Mejía, informó que el Gobierno de la República trabaja de forma coordinada en varios temas estratégicos para impulsar políticas públicas orientadas al bienestar de los hondureños, con especial atención a la población migrante.

La funcionaria explicó que actualmente se desarrollan acciones concretas relacionadas con la coordinación del Consejo Nacional de Educación, el Sistema de Garantías de Protección de la Niñez, Adolescencia y Familia y, en conjunto con la Cancillería, iniciativas enfocadas en migración para fortalecer una política pública integral en esa materia.

Destacó que en el tema migratorio se fortalecerá la articulación entre instituciones, ya que “no podemos ver todo desde un solo lado, sino más bien de forma articulada, para encontrar soluciones a los problemas, porque unas instituciones son entes ejecutores, otras son entes normativos y, en este caso, nos toca liderar esos sistemas”.

La Prensa consultó a Mejía sobre las acciones en favor de los migrantes en Estados Unidos, considerando la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS). Al respecto, respondió: “Recuerde que esto no solo se trata de los que están allá (en Estados Unidos), sino también de los que regresan, en qué calidad retornan, qué vamos a hacer con ellos, dónde los vamos a ubicar y qué oportunidades tendrán aquí, porque muchos han hecho su vida desde pequeños allá y ahora son retornados por no haber solucionado su estatus migratorio”.