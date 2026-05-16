Juez ordena liberación de venezolano detenido en Honduras

Tegucigalpa.

Johan Alexander Capote, ciudadano venezolano, recuperará su libertad en Honduras luego de que un juez determinara que el proceso de entrega internacional no se ejecutó dentro del tiempo establecido por la ley. La decisión fue emitida por un juez de extradición de primera instancia durante una audiencia extraordinaria solicitada por la defensa del extranjero, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

El caso ya había sido aprobado en todas las etapas judiciales correspondientes. Tanto el juez natural como el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían autorizado la extradición solicitada por la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, la entrega nunca se concretó. Los delitos por los que es requerido en su país son: homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía, motivos útiles, robo agravado y agavillamiento. De acuerdo con la explicación brindada por Silva, durante varios meses no existió coordinación efectiva entre las autoridades hondureñas y venezolanas encargadas de ejecutar el traslado del imputado, situación que terminó afectando la validez del procedimiento. Ante ese escenario, la defensa legal de Capote pidió revisar el estado del expediente y alegó que el plazo contemplado en el Convenio de Extradición de Montevideo ya había expirado. Ese tratado internacional, suscrito por Honduras, establece un límite de dos meses para realizar la entrega una vez que la resolución queda firme.