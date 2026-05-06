Cae un 77% los encuentros de migrantes hondureños en la frontera entre México y USA

Tegucigalpa, Honduras

Los encuentros de migrantes hondureños mientras intentan cruzar la frontera de México y Estados Unidos (EE UU) registran una fuerte caída durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. De acuerdo a estadísticas oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), analizadas por EL HERALDO muestran que los datos del primer trimestre de este año registra una reducción del 77% respecto a 2025. Los registros indican que durante el primer trimestre de 2025 las autoridades estadounidenses contabilizaron 5,556 encuentros con hondureños. Sin embargo, en el mismo período de 2026 la cifra descendió a 1,281.

La disminución refleja un cambio significativo en el flujo migratorio de hondureños hacia territorio estadounidense, en medio de mayores controles fronterizos y cambios en las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos y México. Los encuentros son las interacciones entre agentes fronterizos estadounidenses y personas que intentan ingresar al país sin autorización, y se incluyen detenciones, expulsiones y personas que solicitan asilo en puertos de entrada. Pese a la fuerte reducción en comparación con el año pasado, el comportamiento mensual de este año denota un aumento de los encuentros. Los datos indican que en enero se registraron 336, de los cuales 315 son personas adultas que viajaban solas; 10 personas iban en familia y 22 menores que iban no acompañado fueron aprehendidos.

Para febrero el porcentaje de encuentros aumentó en 26.5%, ese mes fueron 425, de ellos 375 son adultos, 18 personas que viajaban como núcleos familiares y 32 menores iban solos. En marzo la cifra de hondureños que fueron aprehendidos aumentó a 509; de esos 482 adultos, 7 familias y 20 menores que viajaban sin familiares. La mayoría de los encuentros se realizaron por oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) en la zona conocida como el Río Bravo. El desplome del primer trimestre de este año en comparación con el 2025 se debe a las severas políticas migratorias que implementó Estados Unidos con el mandato del presidente Donald Trump. A pesar de que los encuentros de migrantes hondureños en la frontera sur registran una reducción del 77% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, expertos advierten que la migración ya muestra señales de repunte progresivo. Entre los factores que estarían impulsando nuevamente la migración se encuentran el alto costo de la canasta básica, el incremento en los precios de los combustibles, el desempleo y la inseguridad, condiciones que, según el análisis del director del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), César Castillo.