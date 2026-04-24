Autoridades migratorias habilitará Centro de Control de Menores en Toncontín

Tegucigalpa, Honduras

Para modernizar los servicios migratorios y ofrecer una experiencia de viaje más fluida para las familias hondureñas, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que habilitará el Centro de Control de Menores, en el aeropuerto Internacional Toncontín. La nueva unidad, que es considerada como “estratégica”, ha sido diseñada para optimizar los tiempos de respuesta y reducir las complicaciones en los puntos de control fronterizo marítimos, aéreos y terrestres, al momento de la salida del país para los menores de 21 años. Bajo esta nueva modalidad, el Instituto Nacional de Migración brindará la facilidad a los padres de familia o tutores legales a presentarse a la unidad con un mínimo de siete días de anticipación a la fecha programada del viaje, con la documentación legal completa y en regla.

Eso incluye portar el pasaporte vigente del menor y la visa correspondiente, si el país de destino así lo exige; partida de nacimiento y una autorización de salida debidamente autenticada o apostillada si no viajará con ambos padres, solo con uno de ellos o en compañía de un tercero. Es indispensable verificar los requisitos sanitarios y portar el carné de vacunación actualizado, para aquellos destinos donde su presentación sigue siendo obligatoria. Durante el registro previo, el personal migratorio realizará una revisión exhaustiva de toda la documentación requerida por ley. El beneficio principal de la revisión anticipada es permitir que, en caso de detectarse alguna inconsistencia, error o falta de requisitos en los documentos, los responsables tengan el margen de tiempo necesario para realizar las correcciones pertinentes sin poner en riesgo su itinerario de viaje. “Esta iniciativa busca que el proceso de control migratorio el día del viaje sea mucho más rápido y eficiente. Al llegar a la frontera con la documentación previamente validada en Toncontín, el tiempo de espera se reduce significativamente, evitando contratiempos de último minuto”, dijo el director del INM, Carlos Cordero.