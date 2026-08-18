María Antonieta Mejía impulsa sanción a famosos tiktokers que raparon a niño por L500

La designada presidencial María Antonieta Mejía reaccionó con dureza ante el video protagonizado por dos populares tiktokers hondureños, quienes expusieron en redes sociales a un niño en situación de calle mientras le rapaban el pelo a cambio de 500 lempiras.
Mejía, a través de un video publicado en sus redes sociales, anunció que se activará la ruta correspondiente para identificar al menor y proteger sus derechos, pero también planteó que se establezcan las responsabilidades que correspondan por la exposición del niño en redes sociales.
“No, no y no. Su dolor no es contenido, su inocencia no es espectáculo y su dignidad no está en discusión”, escribió la funcionaria en su cuenta de X, al pronunciarse sobre el video.
La designada presidencial dejó claro que el Gobierno no permitirá que la situación de vulnerabilidad de un menor sea utilizada para generar entretenimiento, exposición o contenido para plataformas digitales.
“Este Gobierno no permitirá que la vulnerabilidad de un niño sea utilizada como entretenimiento, exposición o espectáculo”, advirtió Mejía en su publicación.
La funcionaria también aseguró que las autoridades trabajarán para garantizar la protección integral del menor y determinar qué ocurrió con el niño, más allá de lo mostrado en la grabación.
“Vamos a proteger su dignidad, su integridad y sus derechos. Con la niñez, no se negocia”, enfatizó.
La funcionaria explicó que ya solicitó activar la ruta de protección para localizar al menor, conocer su situación familiar y establecer por qué se encontraba en la calle.
“Tenemos que saber por qué está en la calle, cuál es su situación familiar y qué necesita, pero sobre todo qué debemos hacer como Estado para restituir sus derechos”, señaló.
El caso de los tiktokers generó una ola de críticas en redes sociales después de que comenzara a circular el video en el que los creadores de contenido aparecen junto al menor y se menciona el pago de 500 lempiras por el corte de cabello.
Las críticas se han centrado no solamente en el dinero entregado al niño, sino principalmente en la decisión de grabar y publicar su imagen mientras se encontraba en una situación de vulnerabilidad.
Mejía sostuvo además que las autoridades deberán determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso y advirtió que la protección de los menores debe estar por encima de cualquier interés relacionado con las redes sociales.