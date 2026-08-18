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María Antonieta Mejía impulsa sanción a famosos tiktokers que raparon a niño por L500

La designada presidencial María Antonieta Mejía exigió proteger al menor y determinar responsabilidades tras el video en el que los tiktokers lo raparon por L500

María Antonieta Mejía impulsa sanción a famosos tiktokers que raparon a niño por L500
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La designada presidencial María Antonieta Mejía reaccionó con dureza ante el video protagonizado por dos populares tiktokers hondureños, quienes expusieron en redes sociales a un niño en situación de calle mientras le rapaban el pelo a cambio de 500 lempiras.
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Mejía, a través de un video publicado en sus redes sociales, anunció que se activará la ruta correspondiente para identificar al menor y proteger sus derechos, pero también planteó que se establezcan las responsabilidades que correspondan por la exposición del niño en redes sociales.
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“No, no y no. Su dolor no es contenido, su inocencia no es espectáculo y su dignidad no está en discusión”, escribió la funcionaria en su cuenta de X, al pronunciarse sobre el video.
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La designada presidencial dejó claro que el Gobierno no permitirá que la situación de vulnerabilidad de un menor sea utilizada para generar entretenimiento, exposición o contenido para plataformas digitales.
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“Este Gobierno no permitirá que la vulnerabilidad de un niño sea utilizada como entretenimiento, exposición o espectáculo”, advirtió Mejía en su publicación.
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La funcionaria también aseguró que las autoridades trabajarán para garantizar la protección integral del menor y determinar qué ocurrió con el niño, más allá de lo mostrado en la grabación.
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“Vamos a proteger su dignidad, su integridad y sus derechos. Con la niñez, no se negocia”, enfatizó.
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La funcionaria explicó que ya solicitó activar la ruta de protección para localizar al menor, conocer su situación familiar y establecer por qué se encontraba en la calle.
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“Tenemos que saber por qué está en la calle, cuál es su situación familiar y qué necesita, pero sobre todo qué debemos hacer como Estado para restituir sus derechos”, señaló.
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El caso de los tiktokers generó una ola de críticas en redes sociales después de que comenzara a circular el video en el que los creadores de contenido aparecen junto al menor y se menciona el pago de 500 lempiras por el corte de cabello.
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Las críticas se han centrado no solamente en el dinero entregado al niño, sino principalmente en la decisión de grabar y publicar su imagen mientras se encontraba en una situación de vulnerabilidad.
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Mejía sostuvo además que las autoridades deberán determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso y advirtió que la protección de los menores debe estar por encima de cualquier interés relacionado con las redes sociales.
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